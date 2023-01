Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, come sempre, ci mette in guardia su quello che potrebbe capitare nell’arco delle prossime 24 ore. Nervosismo, agitazione ma anche felicità e grandi soddisfazioni: vediamo come andrà la giornata secondo l’ultimo oroscopo del 20 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Il lavoro ti richiede una pausa di riflessione. Le cose non stanno andando come vorresti, prenditi del tempo per decidere cosa fare. In amore vivrai forti emozioni, attento a non lasciarti trasportare dalla passione perché potresti combinare dei guai.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Fisicamente sei molto forte, ma hai bisogno di rilassarti mentalmente, prova con un po’ di yoga o di meditazione. Tieni sempre sotto controllo i progetti a lavoro perché stanno per spiccare il volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà un periodo molto stressante e caotico sul lavoro, ma le soddisfazioni non mancheranno. Attenzione a non farti prendere dal nervosismo.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Durante la sera ti sentirai molto nervoso e agitato, cerca di placare la mente. A lavoro avrai un grosso litigio, cerca di fartelo scivolare addosso per non avere ulteriori problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Devi fare attenzione ai risparmi, la situazione economica ti desta molte preoccupazioni e non ti farà dormire serenamente. A lavoro metti le cose in chiaro con chi sembra non voler capire i tuoi bisogni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Fai attenzione a rimanere sempre idratato perché avvertirai una forte secchezza a mani e piedi. A livello professionale cerca di stringere i denti perché febbraio sarà un mese molto proficuo per te.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: In amore c’è un gran fermento e state progettando in modo ambizioso: casa, matrimonio, convivenza. Attenzione a non correre, meglio aspettare dopo il mese di maggio, quando le stelle torneranno favorevoli. Cerca di depurare il tuo organismo e a lavoro rimarrai più concentrato.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: La salute va per il meglio, a lavoro ci sono alcuni screzi che risolverai nel mese di febbraio, tieni duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Sarà una buona giornata per la tua forma fisica e avrai grandi dosi di energia. Lavorativamente arriveranno proposte interessanti e dovrai essere pronta a grandi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Avrai la pressione un po’ bassa ma non è nulla di grave. A lavoro potrà capitarti un litigio con uno dei superiori, non farti mettere i piedi in testa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Ti stai riprendendo fisicamente e mentalmente, febbraio sarà un ottimo mese per te. A livello economico la situazione è migliorata e tutto fila liscio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Ti senti molto energico e a lavoro arriveranno nuove possibilità, riceverai una risposta che aspetti da tempo.