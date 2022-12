Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Tra nuovi amori e vecchie amicizie ma anche situazioni familiari e lavorative che potrebbero creare non pochi problemi, vediamo quali sono le previsioni astrali di Paolo Fox. Vi presentiamo il suo ultimo oroscopo del giorno di martedì 20 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una settimana iniziata col piede giusto per i sentimenti, sorprese e nuovi incontri nei prossimi giorni. Il lavoro vi darà qualche problema, ma domani sarà un altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: mattinata in down, vi riprenderete nel pomeriggio con il partner. C’è qualcosa che non va nel vostro rapporto con i superiori, forse vi sentite non proprio valorizzati.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: qualche scaramuccia con una persona a voi vicina potrebbe rovinarvi la giornata nella mattinata. Sul lavoro, intanto, rimanete concentrati.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: qualcosa sta covando nel vostro cuore, forse un’amicizia che potrebbe diventare inaspettatamente amore. I colleghi sul lavoro non collaborano come vorreste, ma non fateci caso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: ultimamente non riuscite a vedere quel sottile, ma necessario, confine tra l’amore e l’amicizia. Non affannatevi troppo, anche gli affari hanno bisogno di tempo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: l’amore procede per il meglio, sfruttate al massimo questa luna favorevole. Sul lavoro, invece, cercate di essere più calmi e quieti.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: c’è qualcosa che non va nei vostri sentimenti, dovete cercare di fare chiarezza. Dovete cercare di instaurare un rapporto di fiducia con i vostri colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: ci sono tante nuove emozioni che vi aspettano, dovete solamente essere più responsivi. Guardatevi dalle male lingue anche sul lavoro, e poi, lasciatele andare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cari Sagittario, avete la sensazione che vi manchi qualcosa, forse è solamente frenesia o voglia di fare troppo. Per i liberi professionisti ci saranno tanti affari da realizzare. Oggi dovete essere pazienti. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma presto il vento cambia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: avete la sensazione che vi manchi qualcosa, ma forse è solamente frenesia. Per i liberi professionisti ci saranno tanti affari a partire dalle prime settimane di gennaio, oggi dovete essere pazienti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: godetevi il periodo e non lasciate spazio alla gelosia. Il lavoro procede, ma alle volte i cattivi pensieri vi inibiscono.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: ogni tanto vi incagliate in qualche immagine del passato, e non è necessariamente un male. Il lavoro va bene, e andrà meglio se prenderete le giuste decisioni nel prossimo futuro.