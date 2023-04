Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Ci sono giornate da ricordare e altre, purtroppo, da dimenticare. E poi ci sono quelle che scorrono bene senza intoppi. Come andrà il giovedì? Lo scopriamo con il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox del 20 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: stai vivendo una fase di grande recupero. Chi ha litigato negli ultimi due giorni per motivi futili ora è pronto a chiarire. Hai molta voglia di amare, ti senti molto motivato e hai tanta voglia di fare. Chi è molto giovane dovrebbe iniziare a pensare a un cambiamento di lavoro. Stai recuperando anche la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi il Sole entra nel tuo segno. Qualcuno potrebbe prendere delle decisioni molto importanti e gli incontri che si fanno in questi giorni si riveleranno emozionanti. Entro la giornata di domenica, sentirai una persona del tuo passato. Sul lavoro non dovresti sottovalutare le nuove proposte, si muove qualcosa a livello finanziario. Stai molto meglio e riesci a superare i piccoli malesseri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi faresti meglio a parlare poco e a non essere troppo impulsivo. La distrazione potrebbe farti commettere degli errori, fai attenzione. Questo è un mese molto positivo per il lavoro. Avresti bisogno di dormire, quindi non fare le ore piccole e concediti un po’ di relax.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi una persona potrebbe arrabbiarsi con te e credere che tu sia un po’ superficiale. I nuovi incontri sono molto emozionanti e coinvolgenti, questo è un periodo ricco di novità. Sei molto propositivo. Se oggi devi portare avanti delle questioni importanti sul lavoro, non avrai dubbi e piano piano si supera ogni ostacolo. Hai una buona forza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Leone: i rapporti interpersonali possono ritrovare la positività di prima. Se stai affrontando una separazione non fermarti, l’orgoglio ferito non parla di amore, ma di vendetta. Stasera sarai un po’ agitato. In ambito lavorativo ci sono un po’ di dubbi. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: hai capito di avere sbagliato alcune cose nel tuo rapporto, ma sai già come rimediare. Hai voglia di vivere un’avventura. Un bel novilunio oggi aiuterà la tua attività lavorativa. Dovresti condurre uno stile di vita più sano.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: lasciati andare all’amore senza pretendere nulla in cambio. I single dovrebbero vivere le storie giorno per giorno, senza pensare troppo al futuro. Dal mese di maggio sarai più forte. Sul lavoro dovrai affrontare più spese e qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare lavoro. Necessiti di un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: devi cercare di restare calmo anche se non è facile, Luna e Sole ti faranno trovare qualche ostacolo. In questo periodo sei un po’ troppo agitato. Sul lavoro non forzare la chiusura di contratti. Questa per te non è una giornata tranquilla e stasera sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sei sottotono da ieri e qualcosa potrebbe infastidirti, per fortuna domani le cose cambieranno. Emotivamente non sei proprio al massimo. Sul lavoro cerca di essere paziente, in fondo se sei occupato a lavorare hai meno tempo per pesare. Fai attenzione a piccoli strappi o distorsioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: giornata molto positiva grazie a Sole e Luna favorevoli. Si prospettano dei nuovi incontri, perciò se sei single non chiuderti in casa. Sei molto ottimista. Sul lavoro sei di nuovo forte e positivo, nonostante i problemi che hai avuto ultimamente. Dovresti iniziare una dieta più leggera.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi non è proprio la giornata giusta per discutere, hai la Luna contraria! Fai attenzione alle parole di troppo e cerca di mantenere la calma. Sul lavoro fai le cose per tempo e non ridurti all’ultimo minuto. Oggi ti senti molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: si prospetta una giornata interessante in vista di un week end che aiuterà a recuperare chi sta vivendo un momento di crisi. Hai Venere contraria ed è per questo che non sei molto fiducioso verso le nuove storie d’amore, ma cerca di non isolarti troppo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema legato al denaro e dovrai risolvere dei vecchi problemi. Grazie al novilunio favorevole ti senti più forte.