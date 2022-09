Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Un settembre che è iniziato sotto il segno della pioggia e delle temperature più fresche, insolito rispetto all’agosto che ci siamo lasciati alle spalle. Ma le previsioni astrali sono ben diverse da quelle meteorologiche, proprio come ci rivela Paolo Fox nel suo nuovo oroscopo del giorno del 2 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi è una giornata favorevole per i nuovi incontri e chissà… Valuta bene i nuovi progetti nel lavoro non è necessario seguirne di troppo dispendiosi o pretenziosi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non è un periodo favorevole per voi in amore, da qualche tempo siete insofferenti. Nel lavoro è una giornata favorevole, non farti prendere dall’ira.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Preparati a la Luna opposta da domani, se devi prendere iniziative in campo sentimentale fallo oggi. Sei impegnato in mille cose nel campo lavorativo, ma devi aspettare ancora qualche giorno per avere conferme.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Continui a essere favorito in amore, puoi aspettare fino alla fine del mese per chiarire quello che non va. Nel lavoro devi essere chiaro e sincero, potresti avere tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un buon momento per iniziare una nuova storia d’amore. Nel lavoro non prendere decisioni che scaturiscono dalla rabbia.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Potrebbe nascere qualcosa di importante con una persona che ti piace. Non perdere tempo nel lavoro datti da fare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ci sono novità in arrivo per chi è solo. Nonostante un inizio di anno difficile inizia ad aprirsi uno spiraglio di luce.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ti trovi in una situazione di grande confusione, in amore oggi sii cauto. Nel lavoro non fare passi azzardati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Mattinata interessante, ma se c’è qualcuno che ti interessa non perdere tempo. Un nuovo incarico e magari anche un nuovo ambiente di lavoro potrebbero entusiasmarti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore vai verso un fine settimana positivo. Abbia pazienza per questioni legali ancora da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Dopo una giornata agitata, oggi cerca di esser più prudente in amore. Nel lavoro vai finalmente verso la soluzione di una questione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Attenzione alla vita di coppia in questo periodo. Nel lavoro porta pazienza un progetto che sembrava pronto va rimandato.