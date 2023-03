Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Per essere sicuri o avere comunque un’idea di come andranno le cose su amore, lavoro e fortuna nella giornata del 2 marzo, leggiamo il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Questo periodo sarà abbastanza sereno e potrete concentrarvi sui vostri obiettivi, in amore e in ambito lavorativo. La vera svolta avverrà a maggio con dei colpi di scena davvero positivi ed imprevisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Questo anno sarà molto intenso per voi e le stelle vi assisteranno a partire da aprile. Chi è in una coppia di lunga data può iniziare a fare progetti in grande, come matrimonio e figli. Sarà una primavera positiva per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà un periodo di recupero di forze ed energie. Se vi siete sentiti fiacchi nelle ultime settimane, questo è il momento giusto per prendervi del tempo per voi, ma anche del tempo da dedicare a chi amate. I progetti sul lavoro sono incerti, non illudetevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Marzo e aprile non saranno mesi facilissimi per voi, gli screzi ci saranno e vivrete momenti decisamente altalenanti. A lavoro non avete nessuna certezza, ma verso la meta o la fine dell’estate qualcosa potrebbe cambiare. Intanto concentratevi su nuovi possibili e fortunati incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La primavera sarà un momento di transizione e molte cose potrebbero cambiare. Chi sta progettando in grande sul piano professionale dovrebbe cercare di ufficializzare tutto il prima possibile perché verso aprile le stelle si metteranno di traverso.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Le stelle vi favoriscono, in amore potrebbe arrivare qualche bella sorpresa. A lavoro, invece, è in arrivo una promozione, oppure un bel salto di qualità per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Le cose iniziano ad andare meglio e ad aprile la vostra situazione diventerà ancor più stabile. Le incomprensioni di coppia si risolveranno proprio in questi giorni e potrete tornare a sognare in grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Le stelle sono incerte, la primavera inizierà bene e finirà con alcuni conti lasciati in sospeso. Chi ha intrapreso da poco una storia d’amore dovrà fare attenzione: sarà meglio definire quello che cercate prima di farvi del male. Attenzione, dopo maggio qualcosa si complicherà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Sarà un periodo molto produttivo per voi, finalmente riuscirete a mettervi in gioco con l’aiuto di Giove. Siete nel momento migliore per lanciarvi in alcuni progetti futuri sul piano lavorativo, approfittatene!

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: La Luna è dalla vostra parte e le coppie longeve sono pronte a fare qualche grande passo. Dovrete aspettare ancora un po’, perché nulla si muoverà prima di maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Saturno vi sta dando ancora del filo da torcere, ma in questi giorni vi sentirete meglio. Se cercate delle conferme sul piano lavorativo, vi conviene muovervi il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Nei prossimi giorni una faccenda legale rimasta in sospeso si risolverà. Attenzione alle persone nate sotto il segno dell’Ariete, sono troppo testarde per voi. In amore dovete ancora imparare a buttarvi, cercate di prendere coraggio e buttatevi!