Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Con il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox scopriremo come procederanno le cose in questa fase iniziale del mese. Nello specifico ci occuperemo dell’andamento dei segni zodiacali nella giornata di mercoledì 2 agosto. Ecco le ultime previsioni astrali del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: L’inizio di agosto risulterà un po’ complicato per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: qualcuno vi darà del filo da torcere o si genereranno dei problemi/imprevisti fastidiosi, sarà fondamentale mantenere la calma e la lucidità per capire come risolverli e proseguire al meglio. Soprattutto non perdetevi d’animo a causa di situazioni del genere, sono in arrivo belle sorprese che vi faranno gioire ed emozionare! Siate solo cauti con le finanze, evitando sperperi di denaro, e in amore dove potreste avere a che fare con una “altalena emotiva” potenzialmente insidiosa…

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox le vostre abilità sociali sono tornate al top, state frequentando tante persone provando nuovamente il piacere di essere amati e apprezzati! Anche la forma (sia fisica che psicologica) è molto buona, state vivendo un gran bel momento in questo senso quindi continuate così e non rovinatelo per nessun motivo. Fate attenzione alla sfera professionale, sul lavoro non sta filando tutto liscio come vorreste e c’è qualcosa che vi turba o condiziona… Altalenante anche l’amore anche se niente di preoccupante, cercate di trascorrere più tempo con il partner (o di andare a caccia di emozioni, per i single convinti) e di rinvigorire le emozioni. Siete dei leader nati ma a volte la saggezza potrebbe giocarvi brutti scherzi…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Siete pronti per affrontare le sfide che vi attendono in questo mese, la determinazione non vi manca così come l’elasticità mentale perciò non avete nulla da temere! Ci sono sempre margini di miglioramento, soprattutto in amore, ma la strada è quella giusta e dovete continuare a seguirla con convinzione! Che ne dite però di prendervi più cura del vostro corpo? Siete abbastanza stanchi, a causa delle tante cose da fare e seguire, dunque vi servirebbe un po’ di riposo per smaltire le tossine e ripartire con slancio. Cercate di gestire meglio anche le finanze, che non sono infinite, e di ascoltare l’intuito allontanando la paura di sbagliare. Come diceva Winston Churchill, “il successo consiste nel passare da un fallimento all’altro senza perdere entusiasmo”.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: É il momento di uscire e stare in mezzo alla gente, coltivare i rapporti con gli altri e dar spazio alla socialità: le possibilità di incontrare una persona carina e intrigante sono molto alte, potreste trovare l’anima gemella quando meno ve lo aspettate… Concentrarsi sull’amore potrebbe essere una medicina per distrarsi dal lavoro, soprattutto chi sta vivendo un momento complicato dal punto di vista professionale ed è in stallo oppure non ha ancora trovato una soluzione. Le finanze sembrano comunque stabili quindi non allarmatevi, si tratta di un periodo passeggero. Sulla salute invece c’è da lavorare un po’ di più, ci vorrebbe una vacanza (anche solo qualche giorno).

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete carichi di energia, sfruttatela al meglio dando la priorità alle cose importanti piuttosto che sprecarla con quelle futili. In amore, ad esempio, c’è bisogno di un piccolo intervento perché non si sta trascorrendo abbastanza tempo con il partner (oppure, per i single, se ne sta dedicando pochissimo alla ricerca di emozioni). É anche vero che tanti sono concentrati sulla carriera perché servirebbe una svolta dal punto di vista professionale, un qualcosa che possa farvi voltare pagina e a questo proposito presto arriveranno sfide interessanti! Avete tutte le carte in regola per superarle al meglio, sarete ancor più favoriti se metterete in campo creatività e saggezza che spesso hanno fatto la differenza in positivo. Sarebbe anche il caso di trovare un equilibrio migliore!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non siete al top della forma, prendetevi cura di voi e riposatevi. Se avete delle scadenze e proprio non potete delegare a nessuno fate uno sforzo, ma solo il minimo indispensabile altrimenti è evidente come il corpo vi stia chiedendo un po’ di tregua (sia fisica che mentale). C’è bisogno di rispolverare le abilità sociali, per riallacciare i rapporti con gli altri, e magari anche l’avventurosità in amore per chi vuole vivere nuove emozioni e rigenerare la propria anima. É un periodo un po’ opaco ma non è affatto tutto da buttare: la fortuna sta iniziando a girare dalla vostra parte, e ve ne accorgerete a partire dai prossimi giorni, e avete la giusta “dose” di saggezza che vi permetterà di affrontare alcune questioni nella maniera giusta.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Anche voi, come gli amici della Vergine, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox siete messi a dura prova in questi giorni: qualcuno è frenato da problemi di salute, altri si sentono aggrovigliati in una situazione da cui non riescono ad uscire e altri ancora sono di fronte a un bivio. A salvarvi saranno le vostre stesse qualità, sempre brillanti e vive, che unite ad un’energia spiazzante vi aiuteranno a vedere la luce in fondo al tunnel. Ricordate comunque che non si può avere tutto dalla vita, a volte bisogna sapersi accontentare soprattutto quando le finanze non sono abbastanza da potersi permettere ciò che si vuole.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le stelle sono dalla vostra parte e vi garantiscono fortuna e creatività, ora avete il potenziale per far brillare la vostra luce: favoriti soprattutto coloro che lavorano nel settore artistico, i quali potrebbero avere un’idea geniale e a tratti rivoluzionaria! Attenzione a qualche incertezza che riguarda la carriera e la vita lavorativa, ci vorrebbe un miglior equilibrio interiore per gestire meglio le difficoltà e i momenti di down che possono capitare. Occhio anche ai soldi e agli sprechi, meglio centellinare le risorse in vista dei progetti autunnali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le vostre abilità di comunicazione e di persuasione sono al top in questo periodo, sfruttatele al meglio per concludere una trattativa a vostro favore o superare un ostacolo che tanto vi infastidisce; è il momento di accelerare e preparare il terreno per una grande ultima parte dell’anno, state solo attenti a non andare in debito di energie perché avete bisogno di essere carichi e pronti sia fisicamente che mentalmente! Le finanze sembrano essere un po’ instabili, magari un’entrata extra di cui godevate ora non c’è più oppure avete dovuto sostenere delle spese impreviste… tenete d’occhio il conto in banca e valutate bene prima di prendere decisioni importanti dal punto di vista economico. Per ora l’amore può aspettare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sta prendendo piede il vostro lato avventuroso, qualcuno ha deciso di lanciarsi in una situazione che non garantisce molte certezze ma lo fa sentire viv0 e potrebbe lasciargli qualcosa di importante! La carriera sembra essere in stallo e la fortuna è decisamente altalenante, in fondo non avete granché da perdere quindi i più coraggiosi e intraprendenti (ma anche i meno disposti a rischiare) farebbero benissimo ad assecondare l’istinto con un pizzico di follia! In compenso la creatività è a livelli altissimi, il che va a favore dell’istinto e delle intuizioni strabilianti che a volte avete… potreste averne una proprio in questi giorni!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: State andando incontro ad un periodo di alti e bassi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox i rapporti con gli altri sono eccellenti ma la salute potrebbe darvi qualche grattacapo. Cercate di riposare di più, preservare il fisico e lasciar riposare anche la mente: sarebbe il caso di staccare la spina per qualche giorno e concedervi una bella vacanza, magari proprio con le persone preferite in modo da coltivare le relazioni interpersonali! L’amore è come una montagna russa al momento, anche le finanze vanno e vengono… in questa fase di caos e incertezze è fondamentale mantenere la calma e rallentare un po’, fidatevi anche del vostro intuito e sfruttatelo laddove possa risultare decisivo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Avete deciso di dare priorità al recupero fisico, siete troppo stanchi e in queste condizioni rischiereste di rendere vani tutti gli sforzi fatti finora; meglio fermarsi un attimo e rigenerarsi, dedicando tempo a hobby e passatempi piacevoli, anche perché nel frattempo mentre il corpo si riposa la mente continua a lavorare e a sfruttare la grande creatività di cui disponete. Attenzione alle discussioni, possibili battibecchi con una persona con cui non siete proprio compatibili… e poi c’è chi ha deciso di fare una pausa per capire cosa vuole veramente!