Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Tutto pronto per il mercoledì, per una giornata ancora una volta caldissima ma comunque ricca di emozioni, avvenimenti e possibili cambiamenti di rotta. Vediamo allora come andrà, segno per segno, secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox del 19 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Se non siete ricambiati nelle vostre emozioni per ora non insistete, magari ci vuole solo un altro po’ di tempo quindi al momento evitate di fare pressioni oppure di chiudere definitivamente le porte di fronte ad un “vediamo, aspettiamo”. In ogni caso fate attenzione alla gelosia che potrebbe rovinare tutto e non è proprio il caso. Possibili problemi burocratici sul lavoro, una questione importante o un progetto a cui state lavorando/tenete molto rischiano di subire una frenata e di rallentare a causa di un impedimento banale. Nulla di irrisolvibile ovviamente ma anche qui ci vorrà pazienza almeno per qualche ora.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è dalla vostra parte, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox quindi è il momento di lasciarsi andare all’amore! I sentimenti non vanno mai trascurati perciò le coppie farebbero bene ad organizzare una bella giornata (o almeno una serata) per loro, i single invece non devono chiudersi in casa ma frequentare posti pieni di gente. Dietro l’angolo, grazie al favore delle stelle, potreste trovare una persona interessante o allargare la cerchia di amici conoscendo gente nuova. É anche ora di rimettersi in gioco sul lavoro, le possibilità di un successo, una riconferma e avere buone soddisfazioni dopo un periodo difficile sono molto alte quindi non abbiate paura di mostrarvi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna dalla vostra parte vi farà da parafulmine in un periodo un po’ contorto che però fortunatamente sta finendo, abbiate pazienza ancora per qualche giorno; sarà l’amore il primo ambito in cui vi accorgerete che la musica cambierà, riceverete qualcosa di bello a seconda della vostra situazione. Le coppie si apprestano a far fare il salto di qualità alla relazione (una convivenza, un matrimonio o iniziare a pensare a un figlio), i separati hanno voglia di tornare ad emozionarsi dopo una rottura e i single cercano l’anima gemella o avventure senza impegno… va bene tutto purché si dia spazio alla sfera sentimentale! E sul lavoro state per mettere una marcia in più e decollare…

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’Oroscopo di Paolo Fox vi invita a dribblare le tensioni ed essere intraprendenti, ci sono degli ostacoli lungo il vostro cammino che possono essere aggirati in poco tempo solamente giocando d’astuzia. Come? Appunto, lasciandovi scivolare addosso le polemiche e stando attenti a cogliere ogni possibile occasione. Il cielo promette bene anche sul lavoro, ciò che seminate in questo periodo porterà i suoi frutti tra novembre e dicembre. Preparatevi ad un autunno ricco di soddisfazioni e risultati!

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è in primo piano al momento per i nati sotto questo segno, le coppie di lunga data stanno pensando al salto di qualità nella relazione (una convivenza, un matrimonio o un figlio) e i pianeti appaiono favorevoli in tal senso. Se le condizioni per soddisfare questi bisogni esistono già che cosa state aspettando? C’è tanta voglia di fare anche in ambito lavorativo, finalmente potete occuparvi di ciò che vi piace e lasciare ad altri incarichi noiosi o per i quali sareste sprecati. La fortuna sembra iniziare a girare dalla vostra parte, non voltatele le spalle e mostratevi intraprendenti!

E proprio perché l’amore deve essere messo tra le priorità, dovete sfruttare ogni buona occasione per vivere una grande passione o un grande amore! Chi ha già un partner potrebbe addirittura pensare al matrimonio. Questa settimana evitate di avere chiarimenti importanti soprattutto con le persone con le quali non c’è un buon feeling, meglio attendere temi e situazioni migliori…

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’Oroscopo di Paolo Fox vi invita a chiarire le cose, in queste 24 ore, con una persona con la quale avete discusso: non lasciate che gli strascichi di una discussione si trascinino oltre, nel resto della settimana potreste non avere tempo o modo di mettere le cose a posto… con il rischio di raffreddare un rapporto fino a renderlo addirittura difficilmente recuperabile! Meglio affidarsi alla cara alleata “diplomazia” e sistemare tutto entro stasera. Favoriti gli incontri e le questioni sentimentali, invece qualche problema (che magari ha scaturito le tensioni sopracitate) riguarda il lavoro anche se alla fine riuscirete a cavarvela come sempre!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, finalmente, la Luna non è più in opposizione e potete respirare un minimo già da queste 0re: il periodo di difficoltà, ostacoli continui e problemi sembra essere alle spalle, tuttavia in amore è necessario trovare un accordo per voltare definitivamente pagina e scrivere un nuovo capitolo (nel bene o nel male). Si intravede il sereno anche sul lavoro, favoriti gli incontri professionali ma soprattutto se dovete discutere di qualcosa, per ottenere ciò che volete, fatelo subito perché avete ottime chances di centrare l’obiettivo. É l’ora della riscossa, non sprecate questa ghiotta occasione e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: É il momento di verificare la tenuta di un rapporto ma non abbiate paura, i sentimenti sono favoriti in questo periodo e non sembrano esserci grandi problemi; se invece ci sono questioni in sospeso e da chiarire approfittate di questi giorni per riflettere e parlarne con il partner, a tutto c’è una soluzione quindi “basta” la volontà di far funzionare le cose. Un progetto di lavoro potrebbe aver bisogno di modifiche e perfezionamenti prima di essere lanciato ma sarete perfettamente in grado di sistemarlo, ogni cosa a suo tempo senza forzare la mano!

Possibili discussioni d’amore in questa giornata, ci vorrà un po’ di pazienza per resistere alle polemiche e riavvicinarsi alla serenità di cui avete tanto bisogno. La prudenza deve essere la parola d’ordine in caso di tensioni con il partner o con le persone care, se lì il silenzio è la strada giusta da seguire non lo è altrettanto sul lavoro; in ambito professionale, appunto, fatevi sentire il più possibile soprattutto se qualcosa non vi sta bene o vi sentite sfruttati/maltrattati… lo stare zitti potrebbe aumentare le incomprensioni con chi vi circonda e rendere il clima ancor più incandescente!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Tra fine luglio e inizio agosto potrebbero arrivare nuove e buone occasioni ma non di tipo lavorativo, bensì opportunità di svagarsi e rilassarsi in modo da staccare la spina e riposarsi al meglio. E durante questa fase potreste incontrare una persona che vi potrebbe cambiare la vita… Il motto dunque è soltanto uno, sperare nel futuro ed evitare di pensare a ricordi poco piacevoli, d’altronde bisogna guardare avanti invece che indietro!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, come per gli amici del Sagittario, dovrete essere attenti e cauti in amore: non pensate al passato ma concentratevi sul presente e soprattutto sul futuro, chiarite eventuali discussioni e proseguite nel vostro cammino con il partner nella maniera più serena possibile. Oltre a questo però, “affare” non da poco, c’è da tenere d’occhio l’aspetto finanziario… Ultimamente ci sono state un po’ troppe uscite e le vostre risorse non sembrano essere infinite! Cercate quindi di spendere meno, anche perché questo non è un buon periodo per acquisti avventati. Destinate grandi progetti o particolari sfizi alle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Rinascita in vista per voi grazie all’influenza della Luna, di Giove e di Venere: questi tre pianeti, attivi nel vostro segno dal 19 luglio, renderanno tutto più semplice e faranno in modo che le cose filino lisce senza intoppi. Lasciatevi andare alle emozioni e mettete da parte ogni sorta di dubbio, indecisione, timore e paura, ci penseranno gli astri a proteggervi e farvi cadere in piedi in caso di imprevisti! Il cuore va sempre nutrito, meglio non dimenticarlo… anche se sarebbe comprensibile una certa “distrazione” per motivi di lavoro, visto che sono in arrivo novità interessanti. Restate concentrati e, come detto, fidatevi del potere delle stelle! Il top sarebbe trovare il giusto equilibrio tra emozioni e realismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox anche voi dovrete avere pazienza ancora per qualche giorno, la parte centrale della settimana in amore promette bene e potrebbe portare la “pace” intorno al 21. É una buona notizia per chi ultimamente ha discusso o si sente agitato e nervoso per qualche motivo, soprattutto per questioni di cuore o legate alla famiglia. Tenete duro come solo voi sapete fare, arriveranno presto tempi migliori. E appunto, sul lavoro i nodi stanno per giungere al pettine e potranno finalmente essere sciolti dandovi quel senso di libertà e soddisfazione che tanto bramate!