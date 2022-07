Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Torna anche in questa giornata, martedì 19 luglio 2022, il nuovo ultimo oroscopo di Paolo Fox. Scopriamo insieme le novità segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non insistere se vedi che non sei ricambiato e goditi le emozioni del momento. Occhio alla gelosia. Sul lavoro, ogni problema, anche burocratico, ora si potrà risolvere!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è dalla tua parte, quindi lasciati andare all’amore. Sul lavoro, bene gli accordi: ora puoi rimetterti in gioco e ritornare a sorridere dopo un periodo difficile!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte, presto arriverà qualcosa di bello (e nuovo) nella tua vita sentimentale. Sul lavoro, hai una marcia in più: forza!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore cerca di evitare le tensioni e di essere intraprendente. Forza! Sul lavoro, il cielo promette bene: chiamate importanti in arrivo tra novembre e dicembre!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Chi è insieme da tempo sta pensando a un futuro. Sul lavoro, hai tanta voglia di fare e ora puoi dedicarti a quello che più ti piace!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cerca di chiarire con una persona: in amore devi farti avanti, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, sai come venir fuori da ogni problema, questo grazie al tuo ottimo intuito!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna, finalmente, non è più opposta, quindi in amore bisogna trovare un accordo. Sul lavoro, forse ti toccherà discutere un po’ per ottenere quello che vuoi: favoriti gli incontri!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bene l’amore, oggi dovrai verificare la ‘tenuta’ di un rapporto. Sul lavoro, un progetto va modificato, ma nulla ti spaventa. E sarai in grado di portare ogni cosa a termine!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore hai dovuto fare i conti con delle piccole discussioni e ora hai sempre meno pazienza. Sul lavoro, cerca di parlare e confidarti di più: stare in silenzio non farà altro che aumentare le incomprensioni!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore cerca di essere prudente e di non pensare al passato. Sul lavoro, meglio essere parsimoniosi e non spendere tanti soldi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bene amore con Giove, Luna e Venere che sono dalla tua parte: lasciati andare alle grandi emozioni. Sul lavoro, tante novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La parte centrale della settimana in amore promette bene: pace intorno al 21. Sul lavoro, ogni nodo attorno all’11 verrà sciolto: forza!