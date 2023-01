Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Tornano come sempre le previsioni astrali di Paolo Fox. Il noto personaggio televisivo e astrologo tra i più famosi in Italia ci propone il suo ultimo oroscopo del giorno di giovedì 19 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Il lavoro ti richiede una pausa di riflessione. Le cose non stanno andando come vorresti, prenditi del tempo per decidere cosa fare. In amore vivrai forti emozioni, attento a non lasciarti trasportare dalla passione perché potresti combinare dei guai.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Economicamente non va molto bene, è un periodo difficile. Impara a prevenire queste situazioni mettendo sempre dei risparmi da parte. In amore non sarà un granché, c’è un litigio in agguato, ma cerca di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Attenzione alle parole che usi perché il tuo partner potrebbe fraintendere, cerca di essere più chiaro. Oggi non hai molte energie e potresti avere alcune seccature a lavoro. Non preoccuparti, domani andrà meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Le stelle non sono dalla tua parte, in amore è meglio evitare discussioni accese fino a domenica, quando la luna tornerà in tuo favore. Sul piano lavorativo tutto procede a gonfie vele: complimenti! Il coraggio che hai avuto ti sta portando a grandi risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: In amore sarà un periodo complesso: potrebbe esserci una grande separazione, ti farà soffrire, ma starai molto meglio fra un po’ di tempo. Sul lavoro devi buttarti di più, forza, questo è il momento giusto!

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sentirai molta distanza tra te e il tuo partner, ma non preoccuparti. Potrebbe essere una cosa solo temporanea, prova a parlargliene. Non sottovalutare alcune proposte lavorative in arrivo. Anche se non ti sembrano il massimo, potrebbero essere un buon trampolino di lancio.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: La Luna è dalla tua parte, se devi dire qualcosa al tuo partner, questo è il momento perfetto. Non lasciare dietro di te cose irrisolte, peggioreranno e basta. Sul lavoro devi cercare di rimanere con i piedi per terra: anche se non ti piace ciò che fai adesso e nei tuoi sogni vorresti fare altro, prova a resistere. Potrebbero esserci grandi novità nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Venere è contraria fino al 27 gennaio, cerca di non perdere la pazienza. Potresti dover cambiare ruolo sul lavoro a causa di alcuni scontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: La Luna è nel tuo segno, questo ti dà una buona vitalità e vivrai emozioni molto positive. I tuoi progetti lavorativi spiccheranno finalmente il volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Qualcosa potrebbe cambiare a lavoro, non farti sopraffare dalle scadenze e dagli impegni. L’amore sta passando il secondo piano, attenzione a trascurare i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Giove e Luna nel tuo segno ti faranno vivere grandi amori in questo periodo. Si apriranno nuove prospettive a lavoro, non demordere.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sei sempre rigido in amore, prova a lasciarti andare. Sarai in grado di risolvere qualche guaio economico o legale nei prossimi giorni.