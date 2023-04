Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Novità astrali, fortuna e lavoro ma anche tanto amore, i risvolti di una nuova giornata. Questo e tanto altro è contenuto nell’oroscopo del giorno di Paolo Fox del 19 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi è una di quelle giornate in cui hai da ridire proprio su tutto. Se sei titubante sulla tua relazione, potresti alzare un polverone inutile. Vai avanti per la tua strada e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In ambito lavorativo, una tua idea sarà vincente, quindi non fare troppo affidamento sugli altri, tu hai sempre la soluzione giusta. Questo è il momento giusto per iniziare delle terapie, vedrai che ti sentirai meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: buone notizie in amore perché la tua relazione va molto bene, le stelle sono dalla tua parte ed è per questo che sei molto passionale, emotivamente più stabile e affascinante. Si stanno creando delle nuove situazioni e potresti aver voglia di cambiare lavoro. Sei un po’ fuori forma, prenditi più cura di te.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: con Venere favorevole questo momento del mese diventerà molto importante per l’amore. Questo è un periodo positivo per te perché ti senti molto energico, bello e aperto al dialogo. Sul lavoro, grazie alle tue idee sarai vincente. Molte persone del tuo segno cambieranno vita. Sarebbe il caso di iniziare delle terapie per i tuoi disturbi psicosomatici.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: devi essere molto prudente, cerca di non alimentare tensioni inutili e non avere paura delle novità. Buone notizie sul lavoro perché a breve un tuo progetto verrà approvato e riceverai delle chiamate interessanti. La gola, purtroppo è un tuo punto debole, fai attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: si prospetta per te una bella fase di recupero, ma cerca di non pensare troppo al passato. Sei molto pensieroso a causa del lavoro, cerca di non esserlo troppo, altrimenti non avrai tempo e spazio per l’amore. Alcune questioni di affari devono essere discusse entro la fine del mese perché a maggio non c’è alcuna novità. Ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ti ritrovi sommerso da un fiume di emozioni, ma ne uscirai comunque vincente e supererai molto bene un eventuale distacco. Le coppie che sono state in crisi fino ad oggi, avranno molta difficoltà nel trovare un po’ di stabilità. Dovresti passare più tempo con i tuoi amici. Se vuoi metterti in proprio hai la fortuna dalla tua parte. Il riposo ti fa bene, infatti sei meno nervoso e affaticato.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: hai sempre molto fascino, ma questo non è un periodo molto positivo per te. Sei troppo intransigente e ostinato. Chi non ha una storia ufficiale dovrà affrontare un momento di distacco. Evita le discussioni. Il lavoro va un po’ meglio, ma non fare investimenti azzardati e non portare avanti impegni troppo gravosi. Sei pieno di pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: potresti discutere con la tua dolce metà per motivi futili e nel prossimo fine settimana potresti essere molto agitato. Senti che i tuoi sentimenti non sono ripagati abbastanza. Per quanto riguarda il lavoro, la fine del mese è molto tranquilla, da maggio arriveranno delle nuove proposte lavorative. Dovresti riposare un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: i rapporti che stanno nascendo in questo periodo devono essere presi con molta cautela. Hai più voglia di stare con la tua dolce metà, ma qualcuno dei due ha qualche livore di troppo. Finalmente sta tornando la voglia di vivere, ma fai attenzione a non sprecare troppi soldi. Questa sera potresti essere un po’ ansioso, cerca di trovare un modo per passare il tempo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il tuo partner potrebbe aver avuto dei problemi lavorativi e tu sei sempre pronto ad aiutarlo. Invece tu da chi sei aiutato? Oggi la stanchezza si fa sentire. Chi lavora in proprio avrà un periodo un po’ troppo tranquillo, ma ci sarà comunque una fase di recupero. Buone notizie per la tua salute perché stai recuperando.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: potrebbe esserci qualcosa da ribadire nel tuo rapporto. Le stelle sono favorevoli, ma metti da parte la gelosia se hai intenzione di intraprendere delle relazioni divertenti. Non spendere troppo soldi, da maggio avari Giove in opposizione e ogni uscita di denaro dovrà essere verificata attentamente. Passerai una serata molto stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la mattinata ti porterà consiglio. La relazione non troppo impegnativa che stai vivendo, per il momento ti rende felice, ma dal 7 maggio ti chiederà più garanzie. Chi invece ha avuto dei problemi in amore, dovrebbe affrontarli definitivamente. Potrebbero esserci delle buone opportunità lavorative grazie a Saturno favorevole, fatti trovare pronto! Sei molto ottimista e questo ti permette di stare meglio.