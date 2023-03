Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Sta per iniziare un nuovo fine settimana ed è tempo per alcuni segni zodiacali di risolvere e affrontare problemi di varia natura. Vediamo quali sono e cos’altro sapere sul weekend leggendo il nuovo oroscopo del giorno del 18 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: oggi le stelle ti aiuteranno a risolvere qualche piccolo problema. Mi raccomando, non metterti contro persone che potrebbero esserti utili in futuro. In amore molto bene con il segno dell’Acquario. Fai attenzione perché gli ultimi dieci giorni del mese potrebbero rivelarsi un po’ pesanti. In ambito lavorativo dovresti mettere qualcosa in chiaro, soprattutto se vieni accusato di cose che non hai fatto. Per la tua salute, ti consigliamo di fare le cose con più calma!

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: in amore va meglio, ma è probabile che ci sia ancora qualche intoppo, infatti la Luna dissonante porta dei dubbi. Fai attenzione a quelli del segno dell’Acquario, il cielo è nervoso! Sul lavoro, chi ha cose in sospeso si sente privo di giustizia, ma non disperare perché da maggio in poi ci saranno delle buone novità. A fine giornata sarai piuttosto agitato.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: in ambito amoroso ci saranno delle situazioni interessanti per coloro che vogliono vivere relazioni part time. Non pensare troppo al passato, hai bisogno di un po’ più di serenità. Sul piano lavorativo potrebbe arrivare qualcosa di nuovo dopo le delusioni delle ultime settimane. Fai attenzione ai rapporti con quelli del segno del Sagittario e della Vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: in amore, questa è un’altra giornata interessante grazie a Venere favorevole che alimenta momenti di equilibrio. Ci saranno inoltre buone novità, dato che gli inizi di marzo sono stati un po’ troppo confusi. Anche sul lavoro va meglio, si sta sviluppando un progetto che inizialmente era molto precario. Per quanto riguarda la salute, dovresti riposare un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: in amore potresti essere un po’ giù di corda a causa della Luna in opposizione. Dovresti cercare di scaricare la tua ansia di troppo. Sul lavoro è un periodo positivo, anche se complesso, dato che stai aspettando notizie che dovrebbero arrivare dall’alto. Per la tua salute ci sarà un recupero in vista nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: in ambito amoroso si presentano delle stelle interessanti anche per ricucire un rapporto. Più si avvicina la fine del mese e più ci sarà la possibilità di poter vincere una sfida. Sul piano lavorativo devi fare le cose con calma, ci potrebbe essere qualche taglio netto e il bisogno di cambiare alcune situazioni. Dal punto di vista della salute c’è troppa tensione.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: buone notizie in amore! Ci sono delle stelle interessanti, Luna in buon aspetto e Marte dalla tua parte. Le relazioni d’amore che sono state compromesse all’inizio del mese potrebbero essere recuperate. Fai attenzione ai legami lavorativi instaurati con una persona del segno del Capricorno o dell’Ariete. Per la tua salute ti consigliamo di ritrovare un po’ di serenità interiore.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: sul piano amoroso ti consigliamo di parlare e agire con massima cautela, infatti, in questo periodo la comunicazione deve essere curata nel migliore dei modi. Sul lavoro oggi potrebbero esserci delle tensioni. Per quanto riguarda la salute, invece, stai risolvendo alcuni problemi nati nel passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: gli amori nati da poco non risentiranno di disturbi, grazie alla Luna favorevole. Questo è il momento giusto per vivere appieno i sentimenti senza prevenzioni. Sul lavoro questo periodo potrebbe regalarti delle sensazioni speciali, è in arrivo un momento di forza. Per la tua salute dovresti concederti una giornata di svago!

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: questo fine settimana ti porterà delle risposte. Grazie a Venere favorevole ci saranno degli amori che incantano. Sei agitato, ma anche molto innamorato. Se sei solo, guardati attorno. A fine mese ci saranno dei rallentamenti sul piano lavorativo e arriveranno dei risultati di questioni legali. Dovresti seguire un’alimentazione più sana!

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: oggi e domani la Luna è nel tuo segno e rivela una grande agitazione. Se c’è qualcosa che non va, è probabile che tu voglia mettere in chiaro un po’ di cose. Sul piano lavorativo il cambiamento è inevitabile, se non altro nelle relazioni, oppure nel ruolo che ricopri. Dal punto di vista della salute, questo sabato devi prestare un po’ più di attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: in questo fine settimana ci saranno dei piccoli disagi, ma del tutto superabili. Piuttosto che alla competizione, pensa alla condivisione. Un forte senso di inadeguatezza potrebbe portarti a un eccesso di stanchezza. Sul lavoro gli impegni saranno tanti, come le cose da fare, persino chi era indeciso sul continuare oppure no un progetto, ora è più tranquillo. Potresti combattere la stanchezza riposando di più.