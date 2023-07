Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Questa sarà la settimana più calda dell’estate, stando alle ultime previsioni meteo, ma cosa dicono quelle delle stelle? Non ci resta che scoprirlo nell’ultimo oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ci racconta come andranno le cose nella giornata di martedì 18 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: l’oroscopo è ancora promettente per chi ha voglia di mettersi in gioco, inoltre la Luna è in trigono. Se certe persone non ti soddisfano più, cambia senza pensarci troppo. Quella di oggi è una giornata valida sul lavoro, ma non perderti d’animo se qualcosa non va bene. Anche se ti risulta difficile, dovresti condurre uno stile di vita più regolare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: nel pomeriggio ci sarà qualche dissenso, questo non è proprio il periodo migliore per mettersi a discutere e resta comunque qualche problema con il tuo partner. Sul lavoro sei più agitato del solito perché hai delle grandi responsabilità sulle tue spalle. A fine giornata evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: continua il periodo di forte positività e i single possono ottenere qualcosa di più se frequentano gli ambienti giusti. Oggi ti senti molto forte psicologicamente. Anche sul lavoro le cose vanno molto bene e qualcuno di voi ha già ricevuto dei premi. Tra oggi e domani la tua salute sarà più stabile.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: il pomeriggio andrà meglio della mattina, ma comunque sul lato sentimentale hai una marcia in più. Per evitare di fare errori, ti consiglio di fare le cose con calma. Sul lavoro questo è il momento migliore per lanciarsi su nuovi progetti e chi lavora in proprio sarà favorito dalle stelle. Ogni tanto cerca di svagarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Leone: si prospetta una giornata all’insegna della positività grazie alla Luna, Mercurio e Venere che sono dalla tua parte, inoltre potrebbero aiutarti a capire meglio delle cose importanti. Sul lavoro c’è qualcosa da tenere sotto controllo, approfitta di questa giornata se devi parlare con una persona. Hai bisogno di rilassarti un po’, fai qualcosa di piacevole per liberare la tua mente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi pensi di nuovo all’amore, mi auguro che tu abbia una persona speciale al tuo fianco perché puoi fare veramente tanto. Grazie a Giove che è dalla tua parte, riuscirai a trovare un accomodamento sul lavoro, anche se c’è stato da poco un cambiamento di organico. Bene per la tua salute, ti senti molto forte.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: quella di oggi e di domenica saranno giornate molto interessanti, ci sono delle novità in arrivo. Stai provando delle sensazioni molto positive in amore, ma dovresti parlare chiaro al tuo partner. Sul lavoro ci sarà un cambiamento che dovrai gestire con molta attenzione, inoltre c’è un buon recupero della tua creatività. A fine giornata sarai piuttosto nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: almeno per oggi sarebbe meglio che facessi solamente lo stretto necessario. Se hai deciso di chiudere una storia, dovrai tornare sui tuoi passi. Sul lavoro tra oggi e domani sembra proprio che tutto sia contro di te, dovrai trovare una soluzione entro giovedì mattina. Ti senti molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: se ti interessa una persona puoi darle spazio, se invece provi interesse per due persone contemporaneamente, vivrai dei momenti di incertezza. In questo momento hai una strana voglia di trasgredire. Sul lavoro puoi cominciare già da adesso a pensare ad alcuni progetti per l’autunno. Bene per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se una storia proprio non va, volta pagina senza pensarci troppo. Chi invece vive una storia ufficiosa da tanto tempo, potrebbe pensare di sposarsi. Se stai pensando di cambiare lavoro, valuta il fatto che tra poco arriverà una bella occasione. Hai molti pensieri per la testa ultimamente e non riesci a dormire bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: sei molto critico e almeno per oggi e domani ti consiglio di essere prudente. La Luna è in opposizione ed è per questo che discuti con tutti più del solito. Sul lavoro entro la fine di questa giornata dovrai risolvere un problema anche se non ti trovi d’accordo con tutti. In serata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: hai bisogno della complicità di qualcuno, ma da un po’ di tempo sei proprio tu ad essere diffidente. Stai vivendo qualche disagio a causa di Marte che è in opposizione. Sul lavoro stai vivendo un momento di incertezza, magari potresti chiedere qualche consiglio ad una persona fidata. Fisicamente ti senti meglio e stasera puoi permetterti anche qualcosa in più.