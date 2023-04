Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta come andrà la giornata di martedì secondo le sue ultime previsioni astrali. Vediamo cosa ci hanno riservato le stelle nell’ultimo oroscopo del giorno del 18 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi fai attenzione alle polemiche di troppo, potresti avere qualche discussione in famiglia. Buone notizie in arrivo perché in questi giorni potresti ricevere delle ottime proposte lavorative. Ultimamente sei molto nervoso, ma comunque hai sempre tanta voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi se qualcosa non funziona, alla fine l’avrai vinta tu! Ci saranno delle piccole tensioni che supererai con un sorriso. Questo è il momento giusto per portare avanti le tue idee sul lavoro grazie a Giove che tra poco sarà dalla tua parte. Tieni sotto controllo la gola perché un tuo punto debole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: hai molta paura e questo ti porta a decidere lentamente sulle questioni di cuore. Adesso puoi fare ciò che credi. Sei molto determinato e tranquillo, ma negli ultimi due giorni hai speso troppi soldi, cerca di risparmiare un po’. Non fare passi falsi sul lavoro. Non rovinare l’appetito con piccoli assaggini che fanno solo male allo stomaco.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: una persona del tuo passato potrebbe tornare a cercarti, fai attenzione perché ti ha già fatto disperare abbastanza. Tutto quello che nasce in questi giorni potrebbe diventare qualcosa d’importante. Ultimamente hai speso molti soldi, ma non disperare perché a fine mese potrebbero tornare. Potresti avere delle eruzioni cutanee a causa dello stress.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le prossime due settimane sono favorevoli ai sentimenti anche se tu sei sempre un po’ diffidente. Qualcuno potrebbe aver deciso di farti una bella sorpresa. In ambito lavorativo non abbatterti, insisti e vai avanti. Bene per la tua salute perché stai avendo un recupero fisico e psicologico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oltre alla passione e all’emozione, cerchi una persona con la quale poterti confrontare. C’è un’atmosfera positiva e tu prendi tutto con saggezza. Questo non è il momento giusto per spendere molti soldi, ma presto potrebbe arrivare una bella notizia. Sei stressato a causa delle persone che riversano su di te i loro problemi.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: hai la Luna in opposizione che mette tutto in discussione. Se stai vivendo un momento di crisi con il tuo partner potrebbe esserci una verifica. Sei molto stanco e nervoso, vorresti solamente partire verso una meta lontana. Mi raccomando di non spendere troppi soldi. Chi ha un’attività in proprio sta aspettando che qualcosa si muova. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: vorresti essere in un altro posto, accanto ad un’altra persona e lontano dalla solita routine. Sei molto stanco a causa dei tanti impegni che hai avuto i giorni scorsi. Sul lavoro devi aspettare che passi la seconda metà del mese per risolvere alcuni problemi. Sei molto stressato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: questa sera sarai molto agitato e arriverà uno scossone anche per le coppie stabili. Questa mattina hai molte cose da fare, ma sei sempre positivo, fai attenzione però, perché a fine giornata avrai un calo di energie. Nella seconda parte della giornata sarai meno produttivo sul lavoro e fai attenzione a quelli nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine. Cerca di andare a letto presto stasera.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: hai avuto qualche provocazione di troppo, ma la Luna ti consiglia di non agitare troppo le acque. Non abbatterti per una persona che non ti merita. In questi giorni potrebbero arrivare delle buone soluzioni sul lavoro, ma oggi potrebbero sorgere delle piccole complicazioni. La tua forma fisica non è proprio al top.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: nei prossimi giorni potrebbero nascere delle belle emozioni e da maggio avrai le idee più chiare sul da farsi di alcuni rapporti. I single potrebbero vivere una relazione stimolante. Questo è un mese molto importante per il tuo lavoro, non rimandare nessuna decisione, potresti definire un contratto o un rapporto lavorativo. Hai molta energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: se vedi che la tua relazione non funziona, questo è il momento giusto per chiuderla senza soffrire troppo. Potrebbero esserci degli appuntamenti in vista. Si prospetta una giornata positiva e il prossimo fine settimana è importante per chi deve ridefinire una storia, nel bene o nel male. Buone notizie per il tuo lavoro perché puoi iniziare a credere in un futuro migliore. Dovresti ritrovare un po’ di serenità interiore, magari con una bella gita fuori porta.