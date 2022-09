Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Ci sono giorni in cui è meglio spingere l’acceleratore e altri in cui è meglio evitare di strafare. Come sapere quali sono? Qualche indicazione ci arriva dalle previsioni astrali di Paolo Fox, che ha formulato il suo nuovo oroscopo del giorno di venerdì 16 settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Miglioramento netto, anche perché la Luna è favorevole. Approfittane nelle relazioni. Sul lavoro è necessario non fare troppo i difficili.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai bisogno di chiarezza in amore, parlane con sincerità. Sul lavoro stai già pensando a quello che dovrai fare nel 2023.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna tocca il tuo segno, c’è bisogno di indipendenza in amore. Sul lavoro è ora di orientarsi verso qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: le nuove storie d’amore sono intriganti, non lasciartele sfuggire. Sul lavoro potresti cambiare rotta.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna non è contraria, c’è più volontà di azione in amore. Sul lavoro inizi a farti valere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sei molto suscettibile, potresti prendertela per una banalità. A lavoro molti impegni ti stressano.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Qualcuno ha vissuto una crisi, ma adesso si recupera. Giornata piena di responsabilità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna non è più opposta. Le coppie di vecchia data dovranno risolvere delle incomprensioni. I nuovi lavori sono fonte di stress.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore c’è una tensione di troppo. Chi lavora oggi sarà davvero stressato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi parla con sincerità nella relazione. Si iniziano nuovi progetti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: L’amore passa in secondo piano perché ci sono problemi di lavoro da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Questo giorno parte con qualche disagio di troppo nella relazione. A lavoro una tua richiesta non sarà ascoltata.