Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Amore e fortuna come andranno? Procederanno bene le cose sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo leggendo il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato alla giornata di martedì 16 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata non particolarmente facile quella che vi aspetta, ma non dovete scoraggiarvi, perché spunterà il sole anche domani. Attenti alla relazione con il vostro partner, la Luna non è proprio dalla vostra, e dunque fareste bene a rimandare le discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: non ci sono grandi problemi al momento, ma solamente tanti dubbi, che sommati assieme possono certamente destabilizzare anche gli animi più tenaci. Fate affidamento sugli altri, e imparate a chiedere anche aiuto di tanto in tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le cose vanno benone, ma sul lavoro, soprattutto, qualcosa in più può essere fatto. Se volete crescere c’è bisogno di investire qualcosa in più in termini di energia fisica. Avete tutte le carte in regola, e anche Giove in transito dalla vostra parte.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata in down per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni, meglio cercare di arrivare a sera senza troppe discussioni con il proprio partner. Il lavoro, invece, procede benone, e anzi molte occasioni di affari si affacciano proprio in questa settimana di piena primavera.

Oroscopo Paolo Fox Leone: un mese di svolta, quello di maggio 2023, per voi, e certamente saprete approfittarne. C’è solamente lo spettro di qualche relazione passata a non rendervi completamente liberi. I colleghi sul lavoro vi apprezzano molto e fanno affidamento su di voi, non deludeteli.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: meglio stare ben accorti al limite importantissimo che separa l’amore dall’amicizia, anche perché la Luna è in transito nel vostro segno, e qualche corda potrebbe scoccare senza troppe inibizioni. Ma poi, come cambierà il vostro rapporto?

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in amore non siete proprio in vena di dubbi, anche perché i fantasmi del passato continuano ad avere il loro effetto. Considerate, inoltre, anche la possibilità di cambiare i vostri orizzonti professionali, forse gli attuali non vi soddisfano troppo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: nuove opportunità in vista, anche e soprattutto per i sentimenti, ma non lasciatevi prendere troppo la mano. Sono settimane particolarmente impegnative sul fronte lavorativo, ma tenete duro, perché le soddisfazioni arriveranno per il prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: giornata in netta ripresa, soprattutto dopo ieri. Oggi avete le idee più chiare su molte cose, incluso amore e lavoro. Forse qualche discussione fisiologico con il partner nel pomeriggio, ma tutto dovrebbe appianarsi. Cercate di essere propositivi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le novità si fanno attendere, ma ricordate: tutto ciò che è importante ha bisogno di tanto tempo per poter progredire e venire finalmente alla luce. Nel fine settimana, complice soprattutto il transito della Luna nel vostro segno, farete incontri molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: qualcosa disturba la vostra stabilità emotiva, e forse è tutto colpa dei non detti accumulatisi con il partner, meglio fare chiarezza e non dare nulla per scontato. Sul lavoro, le soddisfazioni arriveranno se continuerete a lavorare sodo come state facendo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: c’è un picco emotivo in questo periodo, ma dovete sempre mantenere la barra dritta, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Il lavoro procede, le nuove opportunità colte la volo, e guadagnate, vi daranno tante soddisfazioni in termini professionali.