Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha formulato le sue ultime previsioni astrali che riguardano la giornata di giovedì 16 febbraio. Amore, fortuna, lavoro e tanti altri aspetti sono contenuti nel suo nuovo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Questa sera vivrai un po’ di tensione in famiglia o in amore, cerca di capire che piega sta prendendo la tua relazione. A lavoro si prospetta un ottimo periodo: tutti i tuoi sforzi passati saranno ricompensati.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: La Luna è favorevole, sarà una giornata di recupero importante e potrai fare pace con alcune emozioni. Potrebbe arrivare una persona importante nella tua vita del segno del Toro o del Cancro. A lavoro devi avere un po’ di pazienza con i colleghi e le colleghe.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà una giornata un po’ agitata, cerca di evitare discussioni fino a lunedì prossimo, 20 febbraio. Le stelle sono ballerine e non ti stanno assecondando. A lavoro cerca di lasciarti andare, nonostante i tuoi sospetti, un progetto potrebbe andare a buon fine.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna ti è avversa, evita ogni tipo di discussione. Una persona con cui hai dei conti in sospeso potrebbe ripresentarsi alla tua porta, cerca di rimandare tutto alla prossima settimana per evitare scontri. Se il lavoro non ti soddisfa, aspetta marzo per valutare nuove offerte.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Per te è una giornata un po’ fiacca, fatta di stanchezza e nervosismo. Cerca di evitare chi ti fa innervosire e non strafare a lavoro, non è il momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La posizione delle stelle inizia a migliorare, ma rimane qualche dubbio nelle nuove relazioni. In ambito professionale qualcosa potrebbe andare storto, ma non dimenticare tutta l’esperienza che hai acquisito in questi mesi.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Giove dissonante attacca le tue finanze e sei un po’ in crisi sul lato economico. Anche in amore ti conviene muoverti molto lentamente per evitare passi falsi nelle prossime 48 ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Se la storia con il/la partner è in crisi, sarà meglio dissipare ogni dubbio prima del fine settimana, perché le stelle diventeranno molto avverse. Entro fine mese vivrai delle novità a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Le stelle sono dalla tua parte fino a domenica, nel complesso vivrai delle giornate positive. Si preannuncia un periodo molto stressante a livello lavorativo, un nuovo progetto richiederà tutte le tue energie a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Ci sono alcune questioni familiari che ti preoccupano, ma la Luna nel segno ti permetterà di affrontare con maggiore calma e serenità. A lavoro vivrai qualche problema perché le persone con cui devi collaborare non sono molto affidabili.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Sono in arrivo nuovi incontri per i single, mentre chi è in una relazione di lunga data potrebbe approfittare delle stelle favorevoli per fare un “grande passo”. Cerca un po’ tranquillità, ti aspetta un fine settimana intenso.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Luna e Venere favorevoli vi faranno vivere una giornata all’insegna delle emozioni positive. Sarà un ottimo periodo per nuovi accordi lavorativi e un progetto finalmente decollerà.