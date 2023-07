Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, il noto astrologo televisivo, torna a raccontarci come andranno le cose in anteprima secondo quanto rivelato dalle stelle. Ecco, allora, il suo ultimo oroscopo del giorno per sabato 15 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La mattinata sarà migliore del pomeriggio, non portate nel weekend le tensioni del passato. Capisco che sia più facile a dirsi che a farsi, perché i transiti delle ultime settimane hanno portato conflitti con l’ambiente e in certi casi persino attacchi che bisogna respingere. L’oroscopo sarà buono da martedì. quindi chi ha un problema o una disputa in corso, o vuole vedere chiaro in una situazione di lavoro, potrà contare su giornate migliori. Il 18 e 19 ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti che consentirà di dare uno sprint in più a tutte le iniziative, a seconda delle proprie capacità si potrà ottenere un vantaggio, è opportuno farsi consigliare da una persona che può portare buone idee.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per i nativi del Toro conta il dovere ma ancora di più il piacere. Se nel corso dell’ultima settimana ci sono stati troppi pensieri per il lavoro o per i soldi, è giusto adesso cambiare marcia, dedicarsi a qualcosa di divertente. Giove nel segno non porta svantaggi, anzi, può consentire di cominciare un progetto sulla base di esperienze maturate nel passato, si riprende il timone in mano. Tuttavia, le ultime settimane hanno portato problemi nell’organizzazione di un lavoro, o una revisione di alcune questioni riguardanti luoghi e modalità di azione. Il Toro è governato da Venere, pianeta che rappresenta la vanità, un certo narcisismo e il piacere. Questa situazione astrologica invita a dimenticarsi di qualche problema, domenica avremo una Luna valida per parlare d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sai che sul lavoro ci sono ritardi, non tutto sta andando come vorresti, ma questa giornata invita a pensare a qualcosa di bello. Non c’è stato un attimo di tregua di recente, quindi chi si lamenta è perché sta pesando a troppe cose o deve cercare di capire come risolvere un piccolo fastidio. Sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità interiore, ritemprare il proprio fisico, ecco perché consiglio di vivere un fine settimana divertente, recuperare spazi di creatività e libertà. La nuova posizione di Mercurio, porta buoni occasioni per stare meglio. Entro il 28 di questo mese potrà nascere una buona condizione per riallacciare un rapporto interrotto nel passato, o arrivare a un compromesso se ci sono stati problemi di tipo finanziario o legale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna tra poche ore sarà nel tuo segno zodiacale, consiglio di organizzarsi al meglio perché queste 48 ore possono portare un piccolo vantaggio e regalare un po’ di serenità. I nati del segno hanno bisogno di sentirsi amati, non è facile per una persona nata sotto questo segno zodiacale trovare un equilibrio dopo momenti difficili; trasportati dagli eventi e dalle emozioni del giorno, quelli che appartengono a questo segno rischiano di cambiare umore troppo spesso. Se ci sono state fatiche o blocchi bisogna cercare di risolverli in vista di una domenica utile per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ti interessa vincere una sfida, primeggiare e prenderti una bella soddisfazione con alcune persone che nel passato non ti hanno dato visibilità, o hanno persino cercato di bloccarti, se ti sei sentito sottovalutato nelle tue capacità è arrivato il momento di fare vedere a tutti quanto vali. Mercurio è entrato da poco nel tuo segno e porta buone idee, ma c’è sempre da contrastare la tensione che Giove porta nella tua vita. Sei critico nei confronti di tutto, e se devi organizzare un lavoro il nervosismo non manca. Non puoi piacere a tutti e in questi particolari momenti sarebbe anche opportuno selezionare le persone con cui avere a che fare. Se ci sono progetti da realizzare cerca di farti due conti e controlla se ci sono i soldi per realizzare tutto quello che hai in mente. Questo fine settimana resta da destinare all’amore e al recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È arrivato il momento in cui ritieni sia indispensabile lanciare nuovi progetti e determinare il futuro in modo più analitico. Marte e Giove sono in ottimo aspetto, portano novità, e un’altra giornata interessante sarà quella del 21, quindi è probabile che entro la fine del mese non solo tu riceva conferme, ma anche, se hai cambiato ruolo o gruppo, contatti con persone di riferimento per il futuro o che ci sia una sensazione di maggiore tranquillità. C’è da risolvere un contenzioso che riguarda la casa o la famiglia, potresti farti aiutare da un esperto per questo motivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Il weekend in arrivo porta di nuovo qualche preoccupazione, e una polemica andrà sedata prima che diventi troppo importante. I progetti di lavoro per i liberi professionisti ripartono, e in questi giorni una buona idea sarà da sviluppare, c’è chi sta per inaugurare qualcosa di importante, se non lo ha già fatto. I liberi professionisti pensano a un nuovo locale, luogo da dove far partire un progetto. Da oggi pomeriggio a domani attenzione in amore, il rischio è quello di caricarsi sulle spalle inutili pesi, e se c’è una persona che continuamente ti accusa o non riesce a capire le tue necessità è probabile che saltino i nervi, per cui consiglio attenzione, per due giorni bisognerebbe riuscire a staccare da tutto quello che porta ansia o agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ecco un cielo importante, stai vivendo un luglio faticoso, alcuni accordi di lavoro sono cambiati, potresti ritrovarti da settembre a fare cose diverse da quelle immaginavi all’inizio dell’anno. Stai portando avanti un’attività che comporta un rischio, se hai ereditato un ruolo impegnativo hai il timore, non rivelato, di sbagliare o sfigurare. Non fermarti a queste insicurezze più o meno latenti, pensa invece alle buone novità che possono capitare entro domenica. Questo è un cielo che, nonostante i conflitti e le discussioni che Venere comporta, finirà persino per regalarti un pizzico di serenità in più. Negli amori di lunga data ci vuole pazienza, con un ex ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: A te piace l’avventura, intesa non solo come scoperta di luoghi e situazioni diverse da quelle che conosci ma anche conoscenze e amicizie nuove: quindi avere più contatti e impostare nuovi rapporti è basilare per sentirsi meglio. Questo weekend mi piace, così come l’inizio della prossima settimana, in particolare il 18 e il 19 avremo una Luna eccellente. Si può dire che entro 4 o 5 giorni avrai la possibilità di risolvere un problema, oppure semplicemente di metterti in gioco in situazioni nuove. Caldo questo cielo per chi cerca l’amore, persino troppo intrigante per chi si mette in mostra, e così alcuni potrebbero essere persino presi da due storie. La Luna al mattino è ancora sottotono, recupero nel pomeriggio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Avevo parlato di un fine settimana da destinare al relax, non che tu abbia meno frecce al tuo arco, ma ne hai scagliate troppe nel corso degli ultimi giorni. Sei a corto di energia, recupero netto la prossima settimana; cerca di riavvicinarti a una persona che rappresenta per te molto ma che è stata di recente troppo lontana. Il Capricorno dà più peso al lavoro che al resto, e sono in particolare gli uomini del segno che sono rimproverati di essere poco affettuosi. Questo weekend dovrebbe essere trascorso nel più completo relax, chi si muove e desidera organizzare qualcosa di importante potrebbe andare incontro a qualche ritardo, ma non per questo bisognerà arrabbiarsi o perdere le speranze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Alcuni pianeti sono opposti ma solo per pochi giorni, non lasceranno traccia di amarezze e tensioni. Tuttavia, in questo momento potresti essere un enigma per tutti quelli che ti circondano, e chi cerca una risposta da te non finirà per non ottenerla, o perché fai il vago o perché stai pensando ad altro. D’altronde detesti qualsiasi tipo di manipolazione e vincolo, in questo fine settimana bisognerebbe trovare serenità ma le coppie che hanno avuto problemi sono alle corde. Solo chi è single non si fa problemi, si diverte e naviga a vista. Attenzione nei rapporti con una persona della Vergine o del segno dei Pesci che ogni tanto critica i tuoi atteggiamenti, che sembra quasi volerti analizzare psicologicamente. È una cosa che non sopporti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cerca di organizzare un fine settimana divertente, anche perché abbiamo una bella Luna che dal pomeriggio di oggi fino a tutta domenica riporta in auge i tuoi sentimenti. Il cielo permette di risolvere un piccolo problema personale, quindi, al bando il passato. A proposito di mesi trascorsi, Saturno nel segno porta a riflettere su questioni legate a ciò che hai vissuto, ma in una forma positiva. Dunque, puoi persino riprendere un progetto che avevi bloccato negli ultimi anni, rielaborarlo e renderlo vincente. Determinante il tuo atteggiamento, devi essere lungimirante e positivo. Sensazioni speciali e positive, incontri favoriti entro domani. Favoriti i nuovi amori, c’è proprio bisogno di vivere sensazioni speciali. Spero davvero, che al più presto possa nascere una magica storia d’amore.