Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, come ogni giorno, ci offre le sue nuove previsioni astrali e le raccoglie nell’oroscopo con tutte le previsioni segno per segno. Ecco cosa sapere per affrontare la giornata del 15 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è favorevole, sarà una giornata importante. Avete nuove energie che volete investire al meglio, ottimo! Attenzione alle critiche e alle polemiche sul posto di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Piano piano la situazione per voi sta migliorando e la seconda parte del mese sarà molto prospera per voi. Mercurio dissonante vi farà avere qualche litigio a lavoro e qualche problema economico nei prossimi giorni, ma tutto si risolverà in breve tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: In questi giorni la Luna è opposta, evita litigi e incomprensioni. Non prendere nessuna iniziativa oggi, né in amore né sul lavoro, perché hai il nervosismo alle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Le stelle si stanno allontanando da te e tu sei sempre più distratto/a, attenzione. Non va bene trascurare così la persona amata, ormai pensi solo al lavoro e rischi di rimanere completamente solo/a.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La Luna è favorevole, potreste vivere nuove emozioni positive. Un sagittario potrebbe entrare nella vostra vita e portarvi una bella sorpresa. Se è già al vostro fianco, prendetevene cura. Potrebbero proporti un affare a lavoro, non rifiutare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Le stelle sono un po’ agitate, meglio mantenere un profilo basso per oggi. Vivi la giornata con cautela e lascia andare le tensioni di troppo che non ti fanno bene. Marte è avverso e la stanchezza a lavoro è imponente.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Vivrete una delusione da una persona a cui volete molto bene, cercate di allontanarvene il prima possibile. Il lato finanziario è molto incerto, una spesa imprevista vi ha destabilizzato.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Dal 20 febbraio la situazione astrale si complicherà, cerca di risolvere tutte le situazioni in sospeso prima di lunedì prossimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Oggi la Luna nel segno ti regala una buona dose di intraprendenza e coraggio. Se aspettavi di dichiararti a qualcuno, è proprio il giorno giusto! A lavoro tutto procede bene, cerca di vivere giorno per giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Rimanda le discussioni ad un altro momento, oggi le stelle sono avverse, ma nei prossimi giorni la situazione migliorerà. Cerca di darti da fare a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Oggi sarà una giornata un po’ tormentata in cui vecchie paure torneranno a farti visita. Da lunedì 20 cambieranno tutte le combinazioni astrali e ritroverai la serenità. Cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Da ieri qualcuno prova a farti arrabbiare, hai bisogno di ritrovare la calma. Nei prossimi tre mesi avrai una grande crescita lavorativa.