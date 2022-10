Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox pone l’attenzione sugli accadimenti che riguarderanno venerdì 14 ottobre. In questa giornata che anticipa il weekend alcuni segno zodiacali saranno particolarmente creativi e fortunati, mentre altri dovranno fare i conti con i pianeti avversi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Venere è opposta ma si può discutere meglio di tutto anche nelle relazioni. Le tue azioni richiedono chiarezza e sincerità, potresti vivere una piccola tensione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In questo fine settimana potresti innervosirti solo se hai a che fare con persone che non capiscono quello che dici o fingono di non capire, soprattutto in amore. Se qualcuno ti ha messo da parte sul lavoro, fatti avanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo momento può essere interessante per tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in gioco. Nonostante la crisi generale potresti trovare una buona intuizione che ti porterà lontano sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani c’è voglia di vivere l’amore ma questo cielo è ancora incerto. Bene per chi possiede un’attività commerciale.

Oroscopo Paolo Fox Leone: situazione favorevole in amore, hai qualche giorno di tempo per riuscire a superare qualche problema con il partner. Incontri speciali in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: organizza qualcosa di piacevole con il tuo partner per riscoprire la passione che manca da un po’. Da domani pomeriggio le buone idee non mancheranno a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: un po’ di attenzione in più in amore ti salverebbe da tante delusioni. Rifletti di più. Per chi lavora in ambito creativo arriveranno idee importanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Si ragiona meglio oggi sulle relazioni, ma attenzione a non fare scelte troppo di fretta. Scarsa concentrazione al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ogni tanto ti senti messo da parte dal tuo partner, prova a prenderti del tempo per te stesso. Molte incomprensioni sul lavoro sfociano in discussioni, resta calmo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Fai qualcosa in più per te stesso e per gli altri, cerca di anticipare i tempi se devi parlare di cose importanti in amore. Hai scelto una strada difficile per la tua carriera ma non ti abbattere ora.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ci sono giornate in cui puoi metterti in gioco, oggi la Luna è favorevole in amore. Evita complicazioni al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: C’è qualcosa che non va, un ritardo o una delusione amorosa, ma da domani le cose miglioreranno. Sei poco concentrato sul lavoro, non stai andando al massimo. Rilassati e ricomincia.