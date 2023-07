Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Ed eccoci finalmente a venerdì! Questo è il momento di scoprire come andrà l’ultima giornata lavorativa (per molti) e come si metteranno le cose in vista del fine settimana. Vi proponiamo le nuove previsioni astrali di Paolo Fox contenute nel suo oroscopo del giorno 14 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Periodo molto positivo in amore, qualcuno potrebbe fare un bell’incontro e imbattersi in una persona interessante durante una riunione o un evento sociale; a rendere tutto più speciale e intrigante sarà il fatto che non ve lo aspettavate, una delle classiche sorprese impreviste della vita! Lasciatevi sorprendere (e magari anche trascinare) dall’amore, i sentimenti vanno sempre curati e non bisogna mai far mancare al cuore emozioni di questo tipo. Siate aperti a nuove opportunità anche sul lavoro, potrebbero arrivare proposte promettenti che non vanno affatto ignorate! E non dimenticate di riposare, c’è chi inizia ad essere in debito di energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo è un anno importante. Ognuno ha il suo oroscopo certo, ma per la maggioranza il 2023 aiuterà a fare scelte importanti, per il lavoro potresti risolvere alcune questioni annose, e alcuni progetti sperimentali partiti negli ultimi mesi possono essere confermati in autunno. Ora c’è da fare i conti con qualche piccolo problema, dipende dall’impresa in corso. Lo avevo spiegato agli inizi di giugno e lo avevo scritto anche nel mio libro che ci sarebbero state preoccupazioni. Fino al 28 difficile eliminare un fastidio e mi auguro che questa estate (soprattutto agosto e settembre) rimetta in gioco la tua serenità; alla fine sarai accontentato. Ci sono da affrontare disturbi d’amore, le coppie che a febbraio di quest’anno hanno vissuto una crisi dovranno stare più attente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore è al centro di tutto ora, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: i single possono fare incontri speciali, le coppie invece avranno modo di rinnovare il dialogo e condividere i rispettivi sentimenti più profondi (magari riaccendendo anche la passione!). In arrivo nuove sfide professionali che vanno affrontate con coraggio e fiducia nelle vostre capacità, al momento sareste in grado di affrontare praticamente qualsiasi cosa quindi non abbiate alcun timore… attenzione però, evitate l’impulsività e non peccate mai di presunzione. Non vorrete fare la fine di Icaro che volava troppo alto e si è bruciato…

Oroscopo Paolo Fox Cancro: State per ricevere (finalmente) riconoscimenti per i vostri impegno e dedizione, continuate così dando il massimo e verrete premiati come si deve! A beneficiare di questo bel transito planetario è anche l’amore: da qui a domenica aumenteranno le occasioni per vivere momenti intensi con il partner, o anche avventure senza impegno per i single, va bene tutto purché si dia spazio alle faccende sentimentali. Occhio al sistema digestivo, meglio evitare cibi pesanti e poco salutari in favore di un’alimentazione sana abbinata all’attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Questa è la giornata perfetta per mostrare al mondo i vostri carisma e talento, doti di cui non siete mai poveri neppure nei momenti più difficili! Non abbiate paura di mettervi in mostra sul palcoscenico principale e di farvi notare, sarete sicuramente apprezzati e magari qualcuno potrebbe proprio avvicinarsi per farvi una bella proposta. Il vostro magnetismo attirerà l’attenzione degli altri aprendo nuove opportunità, non fatevi sfuggire l’occasione. Siate sicuri di voi e affrontate le sfide a viso aperto, senza lasciarvi scoraggiare da niente e nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Dovrete essere particolarmente attenti ai dettagli in queste 24 ore, come riportato dall’Oroscopo di Paolo Fox, prendetevi quindi il tempo necessario per riflettere sulle vostre azioni e preparare piani accurati. Spesso ragionare più a fondo, impiegando qualche giorno in più, è meglio rispetto ad agire di fretta e trascinati dall’impulsività. Non fatevi sopraffare da preoccupazioni eccessive e concentrate quanta più energia possibile su ciò che è importante per voi. Tagliate qualche ramo secco della vostra vita e muovetevi con precisione che, appunto, è alla fine la chiave del successo!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Si sta risvegliando in voi la socialità, quella voglia di stare con gli altri che ultimamente avevate un po’ smarrito (o magari non c’era questo gran desiderio considerati i tanti impegni). Approfittate di tale energia per connettervi con nuove persone e sviluppare contatti, magari potrebbero spuntare dal nulla partnership vantaggiose! L’imperativo è quindi mettere a frutto le vostre abilità interpersonali. Siate aperti a qualsiasi opportunità, sia lavorativamente che in ambito sentimentale, perché avete già rinunciato a diverse cose in passato ed è ora di recuperare soprattutto in termini di risultati e benefici. Ad aiutarvi a capire come muovervi ci penseranno le stelle e il vostro intuito rinnovato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea l’importanza della determinazione e della forza interiore che saranno in primo piano in questa giornata e in tutto il weekend! Anche voi, come gli amici del Leone, avete il compito di affrontare le sfide con fiducia e senza permettere a niente e nessuno di abbattervi. Passione e tenacia, oltre che una buona forma fisica di cui siete dotati in questo periodo, saranno fondamentali per superare gli eventuali ostacoli che potrebbero presentarsi. Ricordate che siete più forti di quanto crediate, allontanate i pensieri negativi e nulla potrà mettersi tra voi e l’obiettivo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Vi sentite particolarmente avventurosi in questa giornata, con tanta voglia di esplorare e conoscere cose nuove ma anche intraprendere esperienze diverse per cercare altre prospettive. In sostanza, allargare gli orizzonti è ciò che vi anima e motiva di più al momento! Lasciatevi guidare dalla sete di conoscenza e di scoperta, d’altronde avere la mente aperta è uno dei segreti del successo e della crescita continua. Se sapete già cosa sperimentare ben venga, altrimenti prendetevi un po’ di tempo per guardarvi attorno e vedere chi vi stuzzica, sul lavoro ma anche in amore nel caso in cui siate single o reduci da una delusione di cuore. Il mondo è pieno di opportunità che aspettano solo di essere colte!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in queste 24 ore dovrete far appello a tutta la disciplina e la determinazione possibili, potrebbero nascere degli imprevisti pericolosi che rischiano di mettervi duramente alla prova o addirittura di compromettere una situazione. Concentratevi sulle vostre responsabilità e mettete in atto un piano d’azione in grado di far fronte a eventuali problemi! Impegno, serietà e dedizione vi porteranno a raggiungere i vostri obiettivi se adotterete l’atteggiamento giusto e non vi perderete d’animo alla prima difficoltà. Chiudete fuori dalla porta le distrazioni e i rami secchi, la strada verso la felicità è ben tracciata ma non dovete perderla…

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Vi sentite eccentrici in questo periodo, nel weekend più che mai! Non tutti hanno capito il vero motivo, tuttavia dovreste sfruttare questa energia per esprimere le vostre creatività e fantasia; l’appello è rivolto soprattutto a chi lavora in ambiti artistici o in settori “non schematici”, dove si può intervenire mettendoci del proprio. É l’originalità a rendere speciali i nati sotto questo segno quindi lasciatevi guidare dall’istinto e dalle intuizioni che sicuramente avrete in gran quantità, non ve ne pentirete anche perché ci penseranno le stelle ad aiutarvi il più possibile. In amore le cose procedono bene e le coppie potrebbero pensare a un salto di qualità nella relazione…

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La tua sensibilità sarà in primo piano domani, Pesci. Sarai più attento alle emozioni degli altri e potrai offrire il tuo sostegno e la tua comprensione. Fai affidamento sulla tua intuizione per connetterti con le persone che ti circondano e offrire il tuo aiuto quando necessario. Il tuo contributo sarà apprezzato e ricambiato.