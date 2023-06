Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo del giorno è pronto per farci scoprire in anteprima come andrà la giornata di mercoledì. Ecco le previsioni astrali di Paolo Fox del 14 giugno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: senti la necessità di vivere un rapporto stabile, non hai più voglia di rapporti occasionali senza senso. Oggi hai una bella carica positiva. Sul lavoro potresti avere qualche problema dovuto alla mancanza di attenzione oppure potrebbe esserci qualche ritardo. Hai sempre mille cose da fare e questo potrebbe causarti emicranie e stanchezza, cerca di riposarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sei molto schietto, ma a volte esageri e rischi di passare dalla parte del torto. Oggi la Luna è nel tuo segno zodiacale e proverai una serie di sensazioni. Sul lavoro sai bene cosa fare, ma sembra che alcuni colleghi siano contro di te. Questa sera non strafare e concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: devi ritrovare la passione che avevi un tempo, magari potresti organizzare un bel week end romantico. Nella giornata di oggi ti sentirai molto ottimista. Sul lavoro non esitare a far partire dei nuovi progetti, hai delle idee valide e presto riceverai dei consensi. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: le coppie sposate passeranno una giornata all’insegna del nervosismo, ma anche per i single questa giornata non è delle migliori. Cerca di lasciarti alle spalle tutti i pensieri negativi. Sul lavoro, se ci sono dei problemi, rifletti con calma e vedrai che troverai una soluzione. Ultimamente non riesci a dormire molto bene perché ti svegli in piena notte e inizi a pensare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: cerca di non farti prendere dalla gelosia, altrimenti potresti fare cose di cui poi potresti pentirtene. Oggi la Luna è contraria, quindi porta pazienza. Sul lavoro sei troppo agitato, forse a causa delle persone che hai attorno, dovresti ammettere i tuoi errori e andare avanti. Sei molto stanco e il tuo fisico ne risente, dovresti prenderti qualche giorno di vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: nella giornata di oggi la Luna è in trigono, quindi affronta ogni tipo di discussione senza alcun timore, a meno che tu non voglia chiudere definitivamente un rapporto. Vedrai che chiusa una porta si aprirà un portone. In ambito lavorativo si prospetta una giornata interessante per le nuove acquisizioni e sentirai l’esigenza di farti valere. In serata avrai un po’ di ansia, cerca di rilassarti.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere è in ottimo aspetto e favorisce i rapporti nati da poco, inoltre sei molto energico. Sul lavoro, se continui a rispondere male, rischi di passare dalla parte del torto e comunque non otterrai quello che vuoi. Sei molto distratto, se non presti attenzione rischi di procurarti un piccolo incidente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: anche oggi sei nervoso a causa di una piccola controversia, la verità è che ancora non riesci a renderti conto che alcuni tipi di rapporto stanno cambiando. Hai bisogno di chiarezza e automaticamente allontani le persone che non sanno darti quello che desideri. Sul lavoro avrai un po’ di dubbi. Chi ha un’attività commerciale, invece, dovrà risolvere dei problemi di denaro. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: l’unica difficoltà che potrebbe nascere in questa giornata è che l’oggetto dei tuoi desideri sia troppo lontano, inoltre se cerchi delle situazioni difficili, è complicato poi avere una certa stabilità. Per le coppie che vogliono creare qualcosa in vista del futuro, invece, questa è una giornata favorevole. Sul lavoro entro la fine del mese arriveranno delle soluzioni inattese. A fine giornata avrai le gambe affaticate, quindi riposati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: non rovinare i tuoi sentimenti con ansie inutili, ritrova la gioia di passare del tempo insieme ad altre persone. Sul lavoro sarai molto intuitivo e anche fortunato, ci saranno ordini e commissioni in arrivo. Per quanto riguarda la tua salute, hai una buona vitalità, sfruttala al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi la Luna è dissonante, quindi sarà una giornata un po’ complicata da gestire. Dovresti smetterla di sentirti superiore a chiunque e di giudicare gli altri. Sul lavoro presta molta attenzione agli assegni e alle carte di credito. Questa sera cerca di fare qualcosa di divertente, sei un po’ giù di morale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: si prospetta una giornata favorevole ai chiarimenti e agli incontri sentimentali. Non sottovalutare quello che accade oggi. Sul lavoro potresti ricevere una chiamata improvvisa e un accordo che sembrava lontano da raggiungere, può essere considerato fatto. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico e le cure che inizierai tra oggi e domani sono favorite.