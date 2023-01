Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha letto nuovamente le stelle per offrirci un quadro completo di come andrà il fine settimana. Scopriamo insieme, quindi, l’oroscopo del giorno del 14 gennaio.

Oroscopo Ariete: Prendi il partner e vivi una giornata di amore pieno: pensa positivo, farà bene a te e a chi ami. Se ci sono problemi sentimentali, si risolveranno verso la fine del mese. Evita i conflitti coi tuoi colleghi o sul lavoro. Cerca di non agitarti davanti i problemi.

Oroscopo Toro: È tempo di sanare le liti amorose: ascolta il partner. Resta aperto: questo sabato potrebbe prepararti una sorpresa positiva. Pensa al tuo futuro lavorativo: non mollare e, indipendentemente dall’età, tutti sanno che sei bravo. Evita sforzi eccessivi.

Oroscopo Gemelli: Parla con il partner tranquillamente: la vostra esperienza vi farà superare tutto. Trova più tempo per te, ti stai lasciando andare. Sul lavoro, devi risolvere i problemi che hai generato nel 2022. Se hai qualche dolore fisico, sarebbe il caso di farsi vedere da un medico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cerca di essere dolce con il partner: vorrebbe sentirsi una bella parola da te. Si sente emarginato, ti vorrebbe più preso da questa storia. Sul lavoro, tira brutta sul lavoro: non perderti in polemiche. Le cose ti mettono ansia: opta per una vacanza rilassante di un weekend.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Lo ami ancora, fatti risentire: la Luna gioca a tuo favore. Se stai sentendo più persone, evita di confonderli: ma cerca di capire chi ti vuole di più. Hai problemi finanziari: questo mese avrai delle entrate extra. Non dormi da qualche notte: fatti vedere dal medico: magari è solo stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Aspetti risposte da chi ami: aspettati tutto e non illuderti. Affronta questi giorni con calma: la fretta fa commettere errori evitabili. Sul lavoro attendi delle garanzie dal tuo capo, ma devi dimostrarti affidabile ai suoi occhi. Stai uscendo dai problemi fisici.

‎Oroscopo Bilancia: In amore devi prenderti una pausa di riflessione. La domanda è semplice: “Lo ami?”. Ciò ti agita, ma solo te sai la risposta. Sul lavoro ti vogliono proporre una promozione: tratta adeguatamente il lato economico. Fatti vedere per le tue intolleranze alimentari.

Oroscopo Scorpione: Nella tua storia d’amore, andate con calma. I problemi affrontateli dopo questo weekend. Cerca di essere elastico: non puoi odiare tutto. Preparati a litigare coi colleghi: devono apparire agli occhi del capo. Cerca di riposarti: sei stanco.

Oroscopo Sagittario: È il momento di parlare col partner: servono cambiamenti importanti. Saranno novità importanti, quindi accoglile col sorriso. Se non lavori da qualche mese, arriverà un’offerta. Evita di arrabbiarti sempre: ti fa male.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sono giornate faticose in amore: ritrova la serenità interiore. Hai tradito il partner: devi pensare a come farti perdonare. Sul lavoro, recupera il lavoro lasciato arretrato: il capo è nervoso. Non strafare e cerca di essere produttivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Osa con la persona che ti piace: il treno passa oggi e va preso. Sarà la persona che ti farà tornare ad amare. Sul lavoro, devi trovare il modo di chiedere un aumento. Verso sera, cerca di stare calmo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Evita di litigare col partner. Non essere ossessivo con le risposte, arriveranno. Guardati da qualche collega, potrebbe tradirti. Guarda attentamente la tua salute.