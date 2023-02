Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo di Paolo Fox è pronto per scoprire come andrà la giornata del 14 febbraio, che ricordiamo essere la festa degli innamorati: San Valentino.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è favorevole e tutte le stelle sono dalla tua parte, potresti vivere un incontro interessante. Potrebbero arrivare nuove offerte di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Chi vive una relazione lunga, ha bisogno di riflettere. Siete sicuri/e che faccia per voi o avete bisogno di altro? Cercate di rispondere onestamente a queste domande, almeno alla parte più intima di voi. A lavoro arriva un grandioso progetto, attenzione a studiare tutto nel dettaglio per non farvi fregare!

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Le stelle sono ambivalenti con te, a lavoro tutto procede molto bene, mentre la tensione nei rapporti interpersonali è alta. Attenzione ai litigi in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In amore non hai le idee chiare. Non illudere o confondere altre persone con i tuoi subbi e stai alla larga dal sagittario. Entro metà maggio arriverà una forte crisi economica, mettete via qualche risparmio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Non sottovalutare un nuovo incontro, ma chiarisci al meglio la tua situazione e le tue esigenze. Giove in contrasto genera qualche problema economico, fai attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna dissonante vi rende un po’ nervosi/e, ma cercate di mantenere la calma con chi non vi ha fatto nessun torto. Sul piano professionale hai molte ambizioni, porta pazienza in questo periodo stagnante.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Sarà una bellissima giornata per te, potresti avere qualche incontro interessante. C’è una persona del segno del sagittario che aleggia nella tua vita, che sia il tuo nuovo amore? Non fare scelte azzardate sul lavoro e attenzione alle tensioni con l’ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Una persona che ti ha preso in giro in passato potrebbe fare ritorno, attenzione a non farti fregare! Oggi è una buona giornata per risolvere dei conflitti. A lavoro tutto procede normalmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Molte emozioni coinvolgono la tua vita e ti senti un po’ persa/o. Chi ha avuto problemi di recente, meglio che li affronti adesso. Dal 20 febbraio la tempesta emotiva sarà ancora più forte.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Le stelle sono dalla tua parte e ti conferiscono una nuova serenità per oggi. cerca di non farti prendere da ansie inutili, nelle relazioni e sul lavoro. Rimani concentrata sulla realtà concreta.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Mercurio è nel segno, cerca di gestire le situazioni della tua vita con molta attenzione. In amore è il momento giusto per arrivare ad un accordo dopo gli ultimi disguidi. A lavoro c’è un problema che non puoi più rimandare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Per te non sarà una buona giornata. La Luna è contraria e porterà ostilità nella tua vita. Hai una proposta interessante a livello amoroso, ma attenzione a non accettare qualcosa che non ha nulla a che vedere con il tuo piano di vita. Domani andrà meglio.