Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, in attesa dell’arrivo del Natale e delle giornate dedicate a famiglia e amici, ci svela quali sono le sue ultime previsioni astrali per la giornata di mercoledì 14 dicembre. Ecco il nuovo oroscopo del giorno!

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Piano piano il cielo si rasserena anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. I rapporti di coppia restano difficili, ma non vi fare prendere dalla frenesia di risolvere tutto all’improvviso. Il lavoro prosegue forse con poche novità, ma non disperate, manca poco ai cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cercate di aprirvi verso il mondo esterno, non chiudetevi, altrimenti non riuscirete a trovare le occasioni che sperate e meno che mai la vostra anima gemella. Le novità lavorative stanno per arrivare, ma dovrete attendere ancora, sono previste entro fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Lascia andare la delusione provocata dal comportamento di una persona dalla quale ti aspettavi di più, guardati intorno ci può essere un amore che continui a ignorare. Professionalmente tutto procede nel migliore dei modi, questo è un momento positivo per il tuo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Hai bisogno di poterti fidare della persona che hai affianco e vedrai che non ti deluderà. Nel lavoro è il momento di pretendere qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attento alle scelte che stai facendo in campo amoroso, le storie clandestine possono portare sì una ventata di novità, ma anche guai. Sei molto concreto e risoluto le prospettive lavorative che ti si aprono sono estremamente positive

Oroscopo Paolo Fox Vergine: È una giornata nella quale devi goderti la tranquillità, non creare discussioni inutili. Cerca di mantenere la calma a lavoro, solo così potrai fare fronte agli intoppi che si presenteranno

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Non perdere l’occasione di dichiararti, amare vuol dire anche saper osare. Prospettive favorevoli anche in campo professionale, sta per verificarsi un’occasione che aspettavi da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Lascia andare ricordi che ti hanno fatto male, se la storia d’amore s’è chiusa inutile cercare di recuperare, rischi di farti male. Ci sarà qualche ostacolo a lavoro, ma saprai come uscirne vincente… lo fai sempre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Puoi goderti un periodo di serenità vicino al tuo partner. Per il lavoro devi avere pazienza, il progetto che hai in mente non è ancora pronto a decollare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sei in procinto di prendere una decisione importante nella tua sfera emotiva: una proposta di matrimonio? Una convivenza? Questo è il momento giusto! Continua a coltivare il tuo progetto professionale, manca davvero poco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Prenditi un momento solo per te, evita anche confronti con il tuo compagno, hai bisogno di una pausa. Cerca di essere più parsimonioso, spendi troppo e rischi di trovarti in difficoltà

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sei più sereno e disponibili, ma stai attento ai rapporti di coppia poco chiari. Nel lavoro prendi le cose con calma, non sempre prendere le cose di petto è la soluzione migliore.