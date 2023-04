Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Venerdì è una giornata da molti tanto attesa perché chiude la settimana lavorativa e dà inizio a due giorni di relax. E allora vediamo come andrà secondo l’ultimo oroscopo del giorno del 14 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo è un periodo passionale per te, grazie a Venere favorevole da qualche giorno. Non chiuderti a riccio per colpa del passato, si prospetta una serata piacevole. Fai attenzione agli sbalzi di umore e concentrati al meglio su quello che vuoi fare. Buone notizie per il lavoro perché le energie sono migliori e chi lavora a stagione non dovrà sforzarsi per ottenere consensi. Una piccola sosta non ti farebbe male.

Oroscopo Paolo Fox Toro: giornata pesante, forse sei in pena perché una persona a cui tieni è lontana da te. I single dovrebbero frequentare posti nuovi per incontrare nuove persone. Se hai un’attività commerciale fai attenzione nell’accettare assegni e carte di credito. In questo periodo ti senti molto affaticato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se ti piace qualcuno e senti di essere ricambiato, fatti avanti! chiamalo entro stasera. Degli incontri o dei messaggi scuotono la tua vita. Non avere paura di cambiare qualcosa in ambito lavorativo, se hai deciso di vendere o acquistare, la situazione è a tuo favore. Cura di più il tuo fisico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: preferisci la tranquillità a situazioni chiassose. Potresti dover chiarire delle questioni con qualcuno nato sotto il segno dei Pesci o del Sagittario. Sul lavoro cerca di essere prudente perché c’è in vista un ostacolo imminente. Per quanto riguarda la tua salute, stai molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi ti senti molto stanco a causa dello stress accumulato tra ieri e l’altro ieri. Cerca di non agitarti troppo, hai la Luna in opposizione, quindi prendi le cose come vengono. Sul lavoro sei poco concentrato, fai attenzione perché all’ultimo momento dovrai affrontare una questione economica inaspettata. Ti senti un po’ appesantito.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: ti senti insicuro e la Luna in quadratura consiglia prudenza. Oggi le cose non vanno proprio dal verso giusto. Cerca di essere prudente sul lavoro perché potrebbe presentarsi qualche ostacolo o contrattempo. Ti senti un po’ stanco in questo periodo.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: tra oggi e domani il dialogo con il tuo partner è facilitato, così potrai chiarire molte cose. Sei innamorato, ma qualcuno non lo capisce oppure è lontano dalle tue esigenze. Oggi sai quello che vuoi, potresti risolvere dei problemi a lavoro o ricevere una chiamata importante, magari una conferma per maggio. Stai recuperando il tuo stato di salute, ma cerca di non fare strapazzi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: le storie d’amore appena nate possono decollare, questo è un momento favorevole. Hai la Luna contraria e per questo sei poco vitale. Sul lavoro fai attenzione alle parole di troppo, non tutto sta andando come avevi previsto. Ogni tanto hai qualche fastidio alla testa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Venere è contraria, potrebbe anche farti revisionare i rapporti con i figli. Mantieni la calma con quelli dei Gemelli. Sei forte e brillante, stai recuperando sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro questo è il momento migliore per fare una scelta. Fai attenzione ai colpi d’aria, non fare diete “fai da te” perché hai bisogno di energia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: potresti arrabbiarti per alcuni atteggiamenti sbagliati del tuo partner. Ultimamente ti stai impegnando molto sul lavoro, ma cerca di non trascurare l’amore. Se hai qualcosa da dire, fallo oggi. Da metà maggio, Giove sarà favorevole e potranno cambiare molte cose sul lavoro. Oggi è la giornata giusta per iniziare una dieta o una cura.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: in questo week end, organizza un incontro con il tuo partner per definire meglio i vostri progetti. Oggi potrebbe esserci qualche spesa di troppo. Sul lavoro non dovresti rimandare delle scelte importanti. Cerca di non affaticarti troppo, la Luna nel segno porta un po’ di elettricità nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: questa è la giornata giusta per parlare di amore anche se ci sono delle polemiche da affrontare. Se hai vissuto una separazione è normale che tu sia scoraggiato, ma cerca di andare avanti. Da domenica avrai la Luna nel tuo segno che ti porterà delle buone idee in ambito lavorativo. Cerca di non stancarti troppo.