Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 novembre 2022: le previsioni segno per segno

Le anticipazioni di Paolo Fox che riguardano l’oroscopo del giorno dedicate a sabato 12 novembre. Dall’amore al lavoro, vediamo come andranno le cose in questa prima parte di weekend.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarà un periodo dove potrai verificare i sentimenti che trovi. Con questa Luna contraria, sono previste piccole discussioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Liberati in amore di tutto ciò che non ti serve più. Se aspetti una chiamata diretta sul lavoro, non arriverà prima della fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dopo due giorni difficili, torna nella tua vita un po’ di serenità. I problemi nascono per le bollette dimenticate e l’aumento delle tasse.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Chi ha avuto un passato difficile, devi spronarlo a uscire di più. Sul lavoro, devi chiarire i conflitti avuti tra settembre e ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti interessa una persona, il fine settimana farà fare passi avanti. I problemi economici nascono da vecchi debiti dimenticati.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se devi discutere di qualcosa sul lato amore, fallo entro il 16. Sul lavoro, privilegia le novità e liberati di ogni fardello.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sei single? Fai una crociera oppure organizza una vacanza in un villaggio, per conoscere nuove persone. Sul lavoro troverai nuove opportunità, ma devi programmare i prossimi mesi fin da oggi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le coppie stabili possono contare su decisioni importanti: la Luna e Venere sono favorevoli. Sul lavoro, dovrai muoverti tanto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ora puoi riavvicinarti a una persona, sei libero dalla sensazione di “costrizione”. Se lavori nel settore creativo, già da tempo stai aspettando un’importante chiamata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Potrebbero esserci problemi pratici di coppia, ma roba transitoria. Sul lavoro, cercheranno di farti perdere la pazienza: non cadere nel tranello.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La prima parte di novembre non è stata il massimo per l’amore. Le chiamate importanti sul lavoro, così come progetti, arriveranno dal 16 in poi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Recupererai in questo fine settimana: la Luna è favorevole. Sii prudente con colleghi e collaboratori: alla fine la vittoria arriva.