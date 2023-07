Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Torna l’oroscopo di Paolo Fox, che ci svela in anteprima quali sono i segni fortunati e quelli che dovranno fare attenzione su più fronti. Come andrà la giornata di mercoledì? Ecco le previsioni astrali del 12 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questa giornata comincia con il piede giusto, Venere e Marte sono favorevoli e potrai fare grandi cose dal lato sentimentale. È giusto che tu pensi a nuovi progetti, ma dai spazio anche ai sentimenti. Sul lavoro potrebbe nascere una situazione importante e tra oggi e domani arriverà sicuramente una buona notizia. A fine giornata avrai qualche fastidio legato ai muscoli a causa dello stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ormai la relazione con il tuo partner è diventata un tira e molla a causa dei pianeti che sono ancora ostili. Devi ritrovare un po’ di serenità, soprattutto a livello economico. Sul lavoro, se ti impegnerai, arriveranno dei risultati migliori, ma comunque una ripresa c’è stata già dal mese di maggio. Fisicamente ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la tua situazione generale è favorevole, ma fai attenzione a una persona nata sotto il segno del Sagittario. Trascorrerai una giornata allegra, in compagnia di persone gradevoli. Sul lavoro se c’è un accordo che è rimasto in sospeso, oggi potrai concluderlo. Preparati perché molto probabilmente dovrai fare degli straordinari. A fine giornata ti arrabbierai un po’, ma nulla di preoccupante.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: rispetto all’inizio dell’anno va sicuramente meglio. Se sei single non avere paura ad aprirti a nuove conoscenze, hai tanta voglia di riscatto in questo momento. Sul lavoro ti senti un po’ agitato perché desideri che i tuoi meriti vengano riconosciuti, infatti potrebbe nascere qualche discussione. Cura di più la tua alimentazione, ultimamente hai problemi di pesantezza allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se hai dei problemi con il tuo partner non puoi di certo risolverli dall’oggi al domani, ma non disperare, Venere è nel tuo segno e porterà più comprensione. Nel pomeriggio potresti essere nervoso o stanco. Sul lavoro dovrai riflettere su una scelta da fare, questa non è proprio una giornata fruttuosa. Se puoi, stacca la spina per un po’ per rilassarti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi avrai dei chiarimenti con il tuo partner, ultimamente fai polemica con tutti. Sul lavoro finalmente puoi avere le risposte che cercavi, ci saranno inoltre maggiori possibilità. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti curare di più la tua forma fisica.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se il tuo rapporto di coppia è in crisi, potresti arrivare a una resa dei conti. Chi è in coppia da molto tempo è preoccupato per questioni legate alla casa. Oggi ti senti molto ottimista e domani lo sarai ancora di più. Sul lavoro devi recuperare un po’ di stabilità, ultimamente hai affrontato delle spese molto importanti, inoltre dovresti cercare di allontanare l’ansia. Evita di strafare stasera.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: in questi giorni sei più agitato del solito, forse perché non sai cosa vuoi veramente. C’è chi segue un percorso matrimoniale e chi vuole cambiare partner. Sul lavoro potrebbe esserci qualche disagio, fai attenzione alle parole di troppo e soprattutto alle spese per la casa. Ti consiglio di non strafare a fine giornata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: una situazione d’amore potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto importante e per chi ha affrontato una separazione, molto presto le cose si aggiusteranno. Ogni tanto devi alzare la voce per farti valere. Sul lavoro stai pagando le conseguenze di un cambiamento, ma ogni tanto è giusto anche voltare pagina. Qualcosa partirà in maniera molto lenta, ma non disperare. Bene per la tua salute, stai vivendo una grande fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: dovresti ritrovare un po’ di stabilità. I nuovi incontri che farai, saranno molto piacevoli. Lasciati alle spalle le tensioni che ci sono state negli ultimi mesi e ritrova un po’ di serenità. Sul lavoro oggi e domani ci sarà qualche agitazione di troppo. Devi chiudere al più presto delle trattative e poi tutto potrà ripartire. A fine giornata avrai dei piccoli dolori articolari.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: hai qualche questione da risolvere sul lato sentimentale. In campo lavorativo il pomeriggio andrà meglio della mattinata, ma non fare passi azzardati, ti conviene riconfermare quello che è già avviato. Sei molto ansioso, cerca di rilassarti ogni tanto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: oggi Marte è in opposizione e qualcuno potrebbe farti perdere la pazienza. In questo periodo stai maturando molto, fai attenzione ai rapporti con le persone nate sotto il segno dei Gemelli e dell’Ariete. Sul lavoro se sei intenzionato a cambiare ambiente, ricordati che i soldi non sono tutto. Cerca di non stancarti troppo.