Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Come trascorrerete la domenica? In famiglia, con gli amici o da soli? Per vedere come passerete la giornata e come andranno le cose, scopriamo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox del 12 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Sono favoriti i nuovi incontri, attenzione ai vecchi ritorni perché gli ex potrebbero ripresentarsi nella vostra vita in questi giorni. Siete alla ricerca di un equilibrio con i vostri colleghi, andrà sempre meglio!

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: La Luna è in opposizione, potreste imbattervi in qualche scontro con una persona a voi molto cara. Per voi la primavera sarà un periodo di rinascita, ma questa giornata vi porterà molta confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Alcune coppie longeve vivranno una forte crisi in questi giorni, cercate di capire se sia davvero il caso di continuare il rapporto. Tutto sembra faticoso ma ci saranno grandi miglioramenti il 23 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Sarà una giornata interessante, chi ha vissuto dei conflitti nelle ultime ore, vivrà un momento di quiete e rappacificazione. Cerca di goderti il riposo di oggi perché ti aspetta un periodo molto intenso.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: In questo periodo ti sembra di litigare un po’ con tutti, cerca di tirar fuori la tua grande pazienza. Probabile qualche malinteso con Scorpione o Acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Cerca di non strafare, per te sarà un periodo complicato. Saturno in opposizione non ti aiuta per niente, ma entro il 7 marzo dovrai prendere delle decisioni drastiche, prova a farlo senza paura.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Potrebbe bussare di nuovo alla tua porta un vecchio amore che per te è stato molto importante, fatti avanti solo se te la senti davvero. Venere in opposizione ti farà mettere in discussione molti aspetti della tua via.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità, hai bisogno di più riposo. A lavoro alcune cose stanno procedendo molto a rilento, porta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Oggi sarà una giornata stancante, prova a fare un po’ di meditazione per rilassarti. Se qualcuno a cui volevi particolarmente bene se n’è andato, non fartene una colpa. In arrivo nuovi magici incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: La Luna favorevole porta accordo nelle coppie di lunga data, anche se è arrivato il momento di ravvivare un po’ il vostro rapporto. Ti senti meglio fisicamente, ma ci sarà qualche screzio familiare da risolvere nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: La Luna dissonante porta nuove tensioni nella tua vita, ma non preoccuparti, non è nulla di grave. Nella seconda parte del mese le cose andranno meglio, per adesso cerca di farti scivolare tutto addosso e di non essere permaloso/a.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Venere è dalla vostra parte, se volete dichiararvi, questo è il momento giusto. Saranno giornate interessanti dal punto di vista astrale e potrebbe presentarsi qualche novità inaspettata nella vostra vita.