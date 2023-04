Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023: le previsioni segno per segno

C’è chi è tornato alla routine già dal martedì, e chi invece ripartirà dopo le vacanze pasquali il mercoledì. Come andrà questa giornata? Ce lo svela Paolo Fox nel suo ultimo oroscopo del giorno del 12 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi potresti avere qualche conflitto con quelli nati sotto il segno del Capricorno e della Bilancia. Cerca di trovare una soluzione ai continui litigi con il tuo ex, ma fallo entro tempi brevi. Non essere troppo pensieroso, puoi contare sulle persone che ti vogliono bene. Sul lavoro questo è il periodo migliore per firmare contratti, i nuovi progetti saranno vincenti. Cerca di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: tra oggi e domani penserai a qualche avvenimento del passato e potrebbero esserci delle questioni pratiche da superare. Sul lavoro potrebbe esserci qualche problema, qualcuno cercherà di farti perdere la pazienza, ma tu non cadere nel tranello. Ultimamente sei un po’ appesantito, quindi segui un’alimentazione più sana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i single potrebbero fare dei nuovi incontri e alla fine del mese potrebbe arrivare un colpo di fulmine. Fino a sabato le stelle saranno dalla tua parte. Sul lavoro questo è il giorno giusto per presentare un progetto o ricevere delle buone opportunità. Evita momenti di stress inutile.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna assume un aspetto problematico e negli ultimi giorni del mese sarai molto intransigente con il tuo partner, vorrai delle risposte certe. Sei molto nervoso. Sul lavoro in questi giorni non ti accontenterai di nulla. Potresti usare un calmante per dormire.

Oroscopo Paolo Fox Leone: non rivangare il tuo passato difficile. Se ti rimetti in gioco potrai recuperare serenità e amore. Sul lavoro puoi fare delle proposte, ma cerca di essere accomodante, da maggio Giove ti imporrà di regolarizzare alcuni conti in sospeso. La forza che stai avendo in questo momento favorirà cure e terapie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: se stai vivendo una storia da tanto tempo, Giove ti aiuterà a consolidarla, chi invece è in crisi dovrebbe aspettare qualche giorno prima di mandare tutto all’aria. In questo periodo hai molta voglia di parlare e sentirai la necessità di sentire un amico. Sei molto impegnato sul lavoro e c’è grande movimento. Sei poco concentrato.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in questo periodo è più difficile incontrare la persona che ti interessa. Ti senti un po’ agitato, non dare retta all’istinto. Questo è il momento di fare un bilancio sul lavoro, i problemi che hai, sono dovuti a bollette che sono state dimenticate e tasse più esose di quanto ti aspettassi. Cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: chi ha già avuto una crisi nel mese di febbraio, difficilmente riuscirà a superare le tensioni del momento. Hai tanta voglia di partire e andare lontano, non è una brutta idea! Sul lavoro potrai ottenere quello che vuoi, ma dalla metà del mese Giove sarà opposto, quindi alcune risposte vanno sollecitate. In questo momento sei pieno di energia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in questo momento hai poco tempo da dedicare ai sentimenti, ma per fortuna la situazione andrà meglio. I single potrebbero avere delle novità a fine mese. Hai dello stress in eccesso e dovresti recuperare un po’ di forza fisica. Giove è dalla tua parte, quindi sul lavoro puoi fare tutte le richieste che vuoi. Hai problemi a prendere sonno, una tisana calmante ti aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi hai la Luna nel segno ed entro la fine del mese riuscirai ad essere sereno e positivo. È il momento giusto per riavvicinarti ad una persona e se stai vivendo una storia potrai ufficializzarla da maggio. Se hai un’attività indipendente cerca di non essere troppo ambizioso, invece chi lavora nello spettacolo avrà delle grandi soddisfazioni. Sarà una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: pensaci bene prima di chiudere una storia, da ieri Venere è a tuo favore e potrebbero cambiare molte cose. Oggi potresti avere degli incontri interessanti. Sul lavoro potresti avere delle occasioni in più, ma viste le spese degli ultimi mesi, ora devi pareggiare i conti. Oggi è il giorno giusto per iniziare delle cure.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: se hai da poco iniziato una storia, non essere diffidente e non lasciarti influenzare dal passato. Le stelle sono a tuo favore, quindi puoi affrontare i problemi. Saturno nel tuo segno ti invita a ridefinire il tuo ruolo lavorativo. Questa è una giornata di recupero dopo due giorni molto pesanti.