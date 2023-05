Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, famiglia e lavoro nell’ultimo oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ci anticipa come andrà la giornata di giovedì 11 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: i sentimenti vanno un po’ meglio, mi auguro che Venere contraria non porti dei nuovi problemi. Evita conflitti, soprattutto con il tuo ex, è ora di lasciare alle spalle il passato e di guardare avanti. Sul lavoro le cose non vanno proprio come avresti voluto, ma non preoccupati perché presto andrà meglio. Ti sei stancato troppo ultimamente, cerca di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: è probabile che oggi tu debba dimostrare qualcosa al tuo partner, quindi non tirarti indietro. Avrai molte cose da fare e forse il tempo a disposizione non sarà sufficiente. Se hai un’attività in proprio, fai le tue richieste al più presto possibile. A fine giornata sarai molto stanco, la giornata è stata molto impegnativa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna favorevole porterà delle giornate interessanti, certo dipende molto dal tuo atteggiamento, ma le nuove storie sono favorite, quindi se sei single datti da fare! Periodo favorevole anche per chi è in cerca di un nuovo lavoro e se hai qualche problema non avere timore a riferirlo al tuo capo. Bene per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero fisico.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in questi giorni farai degli incontri molto importanti e l’amore sarà favorito, infatti sei molto più disponibile a parlare. È un periodo favorevole anche per il lavoro, finalmente arriveranno tutte le risposte che aspettavi e saranno anche positive, soprattutto se hai agito bene nel passato. Concediti un po’ di tranquillità, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi hai la Luna in opposizione, quindi sarebbe meglio che evitassi gli eccessi. L’amore è importante, ma non dimenticarti anche delle altre persone. Sul lavoro cerca di non fare passi azzardati, è meglio mantenere la calma anche perché sarai un po’ troppo agitato. A fine giornata sarai molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: sfrutta al meglio il passaggio della Luna anche perché nel fine settimana tornerà ad essere dissonante. Se c’è qualcosa che non va con il tuo partner, parlagliene entro venerdì. Sul lavoro stai recuperando molto bene, però ci sono stati molti problemi e ritardi che ora rendono il tutto più faticoso. Cerca di non affaticarti troppo.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: tra poco Giove sarà dalla tua parte e se hai avuto un dissenso con qualcuno, forse sarebbe il caso di metterci una pietra sopra. Se sei single, datti da fare perché le stelle sono dalla tua parte. Se lavori nel settore creativo, avrai delle ottime idee che ti permetteranno di ritrovare la tranquillità. La tua ansia è un po’ troppo eccessiva, cerca di tenerla sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sei molto indeciso, quindi è meglio agire con prudenza. Si prospetta un week end all’insegna della polemica. Potresti scontrarti con una persona che ritieni troppo invadente, cerca di non agitarti troppo. Sul lavoro potresti prendere delle decisioni molto importanti che cambieranno tutto. Riposa di più e cerca di non affaticarti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: tornare su certe discussioni è inutile, soprattutto con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli. Ti senti molto stanco, ma queste giornate ti permetteranno di recuperare e la tua creatività è sempre maggiore giorno dopo giorno. Anche per il lavoro, questo è un periodo molto positivo e riuscirai a recuperare qualche problema delle scorse settimane. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: cerca di mantenere la calma con le persone della tua famiglia. Se devi fare delle scelte importanti, le stelle sono favorevoli. Sei un po’ dubbioso in amore a causa di Venere che è in opposizione, forse sarebbe il caso di darci un taglio drastico. Sul lavoro stai recuperando molto bene e alla fine i tuoi progetti risulteranno vincenti. Non sprecare troppa energia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi sarai un po’ teso a causa della Luna che è nel tuo segno. Se sei indeciso sul tuo rapporto di coppia, stai attento a non chiuderlo definitivamente, la rabbia potrebbe farti dire delle cose che non pensi realmente. In ambito lavorativo evita rischi inutili e se posso darti un consiglio, non lasciare il certo per l’incerto. Cerca di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le stelle sono migliori e si prospetta per te un fine settimana molto intrigante. Domenica è la giornata migliore per rivelare a qualcuno i tuoi sentimenti. Questo mese porterà tante iniziative sul lavoro e se in passato hai lavorato bene, ora potrai sfruttare al meglio delle buone occasioni. Bene per la tua salute perché sei in una fase di miglioramento generale.