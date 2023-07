Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come andrà la giornata di martedì. Dall’amore alla fortuna passando per il lavoro, ecco il nuovo oroscopo dell’11 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: se sei single ti consiglio di guardarti attorno, tra i tanti incontri che farai, ci sarà sicuramente quello giusto, quindi non fare l’errore di chiuderti in casa. Sul lavoro ci sono tante cose da fare e da riorganizzare, questo è il momento giusto per farti valere. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un miglioramento generale.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è nel tuo segno e potrebbe portare qualche incomprensione nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo. Molte coppie sono state in pensiero a causa dei figli e per chi è alle prese con la preparazione di un matrimonio ci sarà un ritardo. Sul lavoro, se c’è da risolvere qualcosa questa non è sicuramente la giornata migliore. Dovresti seguire un’alimentazione più sana e leggera e soprattutto fare un po’ di attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la tua storia d’amore sta diventando molto importante, se non la pensi così, vuol dire che hai paura di metterti in gioco. Se sei single invece, ti consiglio di non sottovalutare i nuovi incontri. Oggi potresti ricevere delle chiamate di lavoro, ma questa è anche un’occasione per mettersi in gioco. Non fare le ore piccole stasera, devi dormire di più.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: dopo due giorni di litigi con il tuo partner, oggi riparti con il piede giusto. Gli amori che nascono in questa giornata saranno molto interessanti. A livello fisico ti senti molto stanco. In campo lavorativo, se hai aperto un’attività con tanti sacrifici, ora arrivano i primi guadagni e puoi guardare al futuro con ottimismo. Si prospetta una serata intrigante!

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi la Luna è contraria e non ti farà avere tempo per amare. Sei molto energico e appassionato, ma questo non basta per rivitalizzare un rapporto di coppia. Se non riuscirai a chiudere dei contratti sul lavoro, non farne un dramma, sii più comprensivo. La tua salute migliorerà nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in questa giornata potresti trovare delle risposte. Per chi è single, gli incontri sono favoriti. Se avrai una discussione con qualcuno, fatti scivolare le cose addosso. Sul lavoro oggi ci sono delle grandi opportunità, puoi pensare al tuo futuro in grande. Ti consiglio di non fare troppe cose, altrimenti arriverai a fine giornata esausto.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: stai vivendo un momento di forte passionalità, inoltre Venere sarà positiva per tutta l’estate. Cerca di non prendere tutto di petto. Sul lavoro stai vivendo un momento di grande positività che ti accompagnerà per tutto il mese, quindi se devi chiedere una promozione, non avere paura di farlo. Quelli che sono fermi da un po’ potrebbero ripartire. Devi dormire di più, sei troppo stanco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi la Luna e Venere sono dissonanti, ma è importante che tu viva il tuo rapporto di coppia senza alcuna incertezza. So che non è facile mantenere il controllo di tutto. Sul lavoro cerca di essere più concentrato e se devi affrontare un incontro è meglio rimandarlo alla prossima settimana. Nel complesso passerai una giornata sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in questo periodo non ci sono dei problemi insormontabili da superare, se stai vivendo una storia d’amore da tanto tempo, nei prossimi mesi avrai voglia di legalizzarla. Se invece ultimamente hai discusso con il tuo partner, ora è tempo di avere una riconciliazione, se non sarà possibile guardati intorno, i nuovi incontri sono favoriti. Sul lavoro avrai una buona carica di energia positiva. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi ti senti forte grazie anche al ritorno di Marte favorevole. Potrebbe nascere un nuovo amore, solitamente non giuri amore eterno al primo appuntamento, ma questa volta potresti perdere i freni inibitori e spingerti oltre. Sul lavoro si prospetta una buona giornata e gli incontri saranno favoriti. A fine giornata sarai un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi ti senti molto nervoso forse perché sei lontano da una persona anche solo psicologicamente. Sei molto agitato, mi raccomando, non farti prendere dall’ansia. Sul lavoro non hai voglia di discutere con i tuoi colleghi, basterebbe trovare un semplice accordo con calma. Evita di strafare in serata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: l’amore è governato da una buona energia, hai più compatibilità con le persone nate sotto il segno del Capricorno, Toro e Scorpione. Potresti avere una disputa con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli. Se hai un’attività commerciale e recentemente hai avuto dei problemi di soldi, ti consiglio di essere prudente. La notte non riesci a dormire bene a causa dei troppi pensieri, prenditi una tisana prima di coricarti.