Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Le previsioni del sabato, che anticipano il weekend, per sapere come andranno amore, fortuna e lavoro ecco l’oroscopo dell’11 febbraio firmato da Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: La Luna è ancora in opposizione, cercate di non strafare durante la giornata di oggi. Per qualcuno l’amore potrebbe essere agli sgoccioli, nessun problema, è un buon momento per imbarcarsi in nuove avventure!

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: C’è qualche tensione nell’aria, ma cerca di evitare tensioni fino a martedì, quando le stelle torneranno dalla tua parte. La tua determinatezza ti premierà a lavoro, complimenti!

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Potrebbero arrivare delle emozioni positive nella giornata di oggi, anche in tarda serata. Attenzione a qualche collega che cercherà di fregarti, non sono tutti amici come pensi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna contraria ti porta piccole tensioni, le coppie longeve potrebbero avere qualche brutta litigata in serata. A lavoro vivi un momento delicato, saranno giornate decisive per compiere nuove scelte, ma fai attenzione alla strada che imbocchi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Mercurio è in opposizione, è prevista qualche piccola discussione per questioni economiche con la famiglia. Attenzione a come spendi i soldi. A lavoro stai cercando di morderti la lingua ma non ti fa bene, se vedi qualche ingiustizia, fallo presente!

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna è favorevole, ma si prospettano sfide impegnative. Qualche parente ti darà del filo da torcere, ma con la tua pacatezza riuscirai a calmare le acque. Venere in opposizione porta un litigio sul lavoro.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Mercurio e Luna sono dalla tua parte, adesso è il momento giusto per cercare un nuovo equilibrio. A lavoro un nuovo arrivo complicherà le cose, ma rimani fedele ai tuoi impegni senza farti distrarre.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Il cielo sembra rischiararsi e le stelle piano piano tornano in tuo favore. Problemi che sembravano impossibili da affrontare finalmente trovano una soluzione. Porta avanti i tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: La giornata di oggi sarà serena, anche se qualche interferenza arriverà in serata. Hai bisogno di un po’ di relax, cerca di ritagliarti qualche momento solo per te stessa. I progetti procedono a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Le relazioni che nascono in questi giorni potrebbero avere un grande futuro, attenzione alle parole che dite. Attenzione alle opportunità che arrivano in ambito professionale, potrebbe sfuggirvi qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Chi vive due storie contemporaneamente dovrà fare i conti con la realtà ed è arrivata l’ora di scegliere. Chi ha un’attività in proprio vivrà una grande crescita in positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sono giornate intense da un punto di vista sentimentale, se qualcosa ti turba, dovresti parlarne con la massima sincerità. Arriveranno delle risposte che aspettavi da tempo.