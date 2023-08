Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha firmato il suo nuovo oroscopo del giorno. Dopo aver consultato le stelle, ha formulato le sue ultime previsioni astrali in vista del venerdì 11 agosto 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Da mesi stai cercando di pareggiare i conti o di affrontare le avversità. In questo momento puoi vincere delle sfide e rimandare dei problemi che affronterai con più saggezza successivamente. Non dare importanza alle critiche di persone invidiose, sabato e domenica saranno giornate più stancanti. In amore devi chiarire subito qualcosa che non va bene. E’ il momento di pianificare un incontro, per qualcuno un matrimonio, un cambiamento è in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Da qualche mese hai dato più spazio al lavoro che a tutto il resto. Hai trascurato i rapporti sentimentali, magari per mettere in chiaro alcuni conti in sospeso anche con parenti e soci. E’ il momento di fermarsi a riflettere su quali siano le tue priorità in vista del futuro. Il lavoro è in recupero ma ci si deve ricordare di un evento che da primavera inoltrata ha rimesso in discussione persino le tue certezze più incrollabili. Troppe spese per la casa, questioni legali e personali. Chi è a capo di un’azienda dovrà rivedere alcune spese. Nella seconda parte di agosto ti liberi di un peso, spero possa arrivare una bella notizia. Tra il 23 e il 31 ci si rimette in gioco. Giove porta responsabilità e nuove priorità, per questo tutto pesa più del solito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In questi giorni, la voglia di amare raddoppia e se hai la persona giusta al tuo fianco puoi fare molto. Possibile un accordo particolare con Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario. Qualche fastidio con Ariete e Capricorno. È proprio l’amore che adesso porta sensazioni piacevoli. Venere è favorevole in questa fase, ciò sposta la tua attenzione nei rapporti con le persone che ti circondano. Devi recuperare serenità. Per il lavoro non è possibile avere certezze adesso, qualcosa è da rimandare, come una riunione familiare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna sta per entrare nel tuo segno. Le problematiche d’amore si possono risolvere, a volte non manca la passione, ma ci sono problemi legati al lavoro, a circostanze esterne al rapporto che pesano, inevitabilmente portano la mente altrove. Gli amori nati nelle ultime due settimane sono complicati, altri dopo una separazione prendono tempo, anche chi è sposato e ha un figlio ha dovuto discutere. Le coppie che convivono da poco devono risolvere un problema di denaro, soprattutto se solo uno dei due lavora e/o il partner guadagna meno. I prossimi due mesi sono buoni per chi fa apprendistato, vuole crescere nel lavoro. Ci sono novità dopo una chiusura.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è come una valvola di sfogo, avverti l’esigenza di essere apprezzato e compreso. Questo perché le responsabilità sono troppe, i compiti da fare entro dicembre tanti e faticosi, ci si vuole sentire amati. Hai un problema che devi affrontare con coraggio. Chi vuole cambiare vita, laurearsi, avranno come complice il prossimo periodo, attenzione però nei rapporti con i soci e collaboratori perché già qualcosa si è incrinato l’anno scorso. Ci sono persone contro che non vedono l’ora che tu faccia un errore. Per ottenere anche molto, ci vuole calma e pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore ci sono buone stelle, ma ciò non vuol dire che scoppia la passione o si presenta a casa la persona giusta. Bisogna darsi da fare! I single devono muoversi sin da subito. Ci sono due mesi di tempo per trovare una bella relazione. Chi è separato o è solo da tempo deve darsi una mossa, il lavoro chiama, ma si può anche non rispondere. Le prossime sono stagioni importanti per vivere i sentimenti al meglio, bene il rapporto tra genitori e figli.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi va bene, ma non rimandare a domani nulla, se ci sono stati problemi si possono superare. In questo periodo potresti sentire l’influenza di una persona che cerca di gestire la tua vita o che ti dice quello che è giusto e non è giusto fare. Bisognerebbe evitare anche l’interferenza di ex soci o amori. C’è un forte scontro tra la tua personalità e quella di una persona che cerca di bloccare i tuoi progetti, devi risolvere un problema annoso per sentirti libero di fare e disfare. Questa è una giornata migliore per gli incontri, per gli accordi. Domani lieve calo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Questo è un periodo di riflessione profonda, Giove è opposto e tu non sei certo di quello che fai e che andrai a fare. I progetti più importanti possono subire variazioni, attenzione alle questioni economiche che sono sempre da seguire con cura. In amore bisognerebbe superare la diffidenza che è stata dominante negli ultimi mesi. Non devi avere timore delle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se ti impegni potrai riuscire dove ti sembrava impossibile. Chiamate di rilievo, incontri intriganti, se tieni a una persona cerca di incontrarla tra sabato e domenica, perché oggi la Luna è opposta e porta ritardi o motivo di scontento passeggeri. È un momento in cui potresti rilanciare un progetto di lavoro per l’autunno. Se ritorni al passato e accetti una relazione con un ex lo fai a tuo rischio e pericolo. In amore le minestre riscaldate non ti sono mai piaciute.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In questa giornata ti risulterà difficile controllare la pazienza, probabilmente per colpa degli altri, ma è anche vero che sei risoluto e intransigente, di conseguenza non tutti capiranno il tuo modo di fare. Attenzione anche nell’ambito del lavoro, hai accettato responsabilità pesanti. Se quello che stai facendo ti appassiona, non devi mollare. In arrivo soddisfazioni e impegni. Se devi affrontare un discorso di coppia consiglio di parlare nella seconda parte della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sei polemico e infastidito da tutto ciò che vivi o quasi, forse è colpa della noia. Attenzione in amore perché resta un periodo che può portare amore insoliti, divertenti ma poco chiari. Per il lavoro non escludo nuove sperimentazioni in vista, progetti possono portare esperienze diverse rispetto al passato. Giove è opposto e si possono presentare delle variazioni, ma al momento molte di queste risultano essere poco chiare. Avrai notato che ogni giorno la pensi diversamente da quello prima o aspetti che il destino ti stupisca con qualche notizia speciale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Si avvicina un weekend interessante con la Luna favorevole. Le storie che erano rimaste ferme sono recuperabili se hanno basi solide. Entro poco c’è chi farà una scelta di lavoro o di vita decisiva. E’ necessario un rinnovamento dal profondo e tu senti di essere profondamente cambiato, quello che ti infastidiva prima, non ti innervosisce più. Inoltre, un cambio di azienda o di ruolo potrebbe essere benefico, Saturno nel segno porta recupero di progetti abbandonati anche anni fa. C’è chi ha cambiato o sta per cambiare luogo di vita. Mercurio opposto ti rende estremamente esigente, sia in amore che sul lavoro, adesso pretendi il massimo.