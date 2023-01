Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo anno è iniziato e alcuni segni zodiacali stanno vivendo un periodo al top, mentre altri un po’ meno. Vediamo allora come andrà la giornata di martedì 10 gennaio secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Stelle intriganti per l’amore, se hai da poco conosciuto una persona interessante non fartela scappare. Sul lavoro rimanda a domani i compiti di maggiore responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore c’è un po’ di confusione, sicuro che dall’altra parte l’interesse sia ricambiato? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, cerca di staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cielo interessante per l’amore, se sei in coppia da tempo è probabile che entro la primavera tu possa mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro attenzione alle polemiche con capi e referenti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Quello di oggi è un cielo che invita alla prudenza, se con il partner c’è stato qualche dissidio meglio non alimentare polemiche. Sul lavoro i liberi professionisti avranno un maggiore margine di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cielo intrigante per l’amore, attenzione però a non tenere il piede in due scarpe! Sul lavoro vorresti cambiare e metterti in gioco ma cerca di non prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bello questo cielo per i sentimenti! Se sei single faresti bene a guardarti intorno mentre se hai nel cuore una persona non esitare a farti avanti. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, c’è aria di novità.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Se hai da poco conosciuto una persona carina non fartela scappare, nuove emozioni in arrivo. Sul lavoro non alimentare inutili polemiche con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bello questo cielo per le coppie, da qui alla primavera un progetto importante potrebbe iniziare a prendere forma. Sul lavoro non fare passi avventati ma pondera bene ogni scelta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cielo interessante per l’amore, non chiuderti in casa! Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore è il momento giusto per mettere in cantiere un progetto importate, favorite le coppie che stanno pensando di allargare la famiglia. Sul lavoro il tuo impegno sarà ricompensato e le soddisfazioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cielo interessante per i cuori solitari, cerchia di allargare il giro dei tuoi contatti! Sul lavoro favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore serve maggiore chiarezza. Se ti interessa una persona perché non ti fai avanti? Novità in arrivo sul lavoro, una tua richiesta potrebbe trovare accoglimento.