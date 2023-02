Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Le previsioni di Paolo Fox, le novità del venerdì e come andrà la giornata sui fronti amore, lavoro, fortuna e famiglia. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere per affrontare con forza e cognizione di causa il venerdì secondo l’oroscopo del giorno del 10 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Oggi la Luna è opposta, cerca di fare le cose con estrema calma per non ritrovarti in brutte situazioni. Prova ad evitare lo stress, hai bisogno di ricaricarti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Se devi sbrogliare questioni con un ex, è il momento giusto per affrontare la cosa. In questi giorni arriveranno buone opportunità per il tuo futuro, cerca di coglierle al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna è favorevole, cerca di goderti al massimo queste giornate perché la primavera sarà difficile. Non isolarti, dai il massimo a lavoro perché potrebbero nascere nuove occasioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Oggi sarà una giornata un po’ fiacca, Marte risucchia tutte le energie. hai bisogno di recuperare, non fartene una colpa. Smetti di guardare al passato e vai avanti, ti attendono nuove avventure!

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Mercurio è in opposizione e ti porta solo guai. Chi vive una relazione duratura potrebbe avere qualche disguido a causa di difficoltà economiche. Ti senti un po’ agitato in questo periodo, ma a lavoro stanno per arrivare grandi gratificazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Una persona nella tua vita ti sta mettendo a dura prova, hai bisogno di affrontarla e chiarire le questioni che avete in sospeso, non puoi rimandare in eterno. Cerca di ritrovare stabilità nella tua vita.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Sarà una giornata interessante perché la Luna è nel tuo segno. Economicamente la situazione non è delle migliori, cerca di evitare le spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Avevi allontanato una persona che si ripresenterà in questi giorni, è possibile un nuovo riavvicinamento, ma fai attenzione alle bugie. Sta per arrivare un cambiamento a lavoro. Buone opportunità per chi ha appena finito gli studi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Sarà una giornata fatta di alti e bassi, cerca di non innervosirti. Concentrati sui tuoi progetti senza strafare, vedrai che andrà tutto bene. Nuove emozioni sono in arrivo insieme a grandi opportunità lavorative, finalmente nel tuo ambito.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Venere nel segno ti rende la giornata serena, anche se con un pizzico di passionalità in più rispetto al solito. Durante la serata ti sentirai molto stanca, prova a rilassarti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: L’indecisione regna sovrana nella giornata di oggi e domani, attenzione a Scorpione e Leon, potrebbero portarvi una brutta delusione che farete fatica a superare. Ti senti frizzante a lavoro, potrebbe arrivare una promozione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Hai passato troppo tempo con chi non ti meritava, ricorda che non puoi cambiare le persone. Cerca di farti forza e vai avanti. Un cambiamento decisivo potrebbe stravolgere la tua vita in primavera.