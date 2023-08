Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Cosa accadrà nella giornata in cui si attendono con ansia le stelle cadenti? Prima di puntare gli occhi al cielo, vediamo come andranno le cose dalla mattina fino alla sera. Ecco il nuovo oroscopo del giorno del 10 agosto di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è meglio che tu decida oggi cosa fare in vista delle prossime settimane. Se stai vivendo una nuova storia d’amore non farti influenzare troppo dalle esperienze passate e abbandonati alle emozioni. Sul lavoro riuscirai a risolvere un problema molto facilmente, quindi potrai dedicarti al relax. Bene per la tua salute, sei meno affaticato e hai tanta energia positiva.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si prospetta una giornata molto interessante anche se potresti avere qualche disputa con una persona nata sotto il segno dello Scorpione o dell’Acquario. Cerca di non infastidirti troppo per questioni superficiali. Sul lavoro puoi già iniziare a pensare ad un progetto da portare avanti in vista di settembre. Le cure che comincerai in questo momento sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna è nel tuo segno, ma nonostante ciò alcune coppie dovranno colmare la distanza. Oggi sei propenso al dialogo e all’ascolto. Sul lavoro non sei per niente soddisfatto di come stanno andando le cose, le tue giornate sono sempre uguali, forse è il caso di fare una scelta importante. Questo week end sarà migliore dei giorni precedenti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: questo week end ti porterà consiglio e potrebbe portare anche delle belle novità. Se sei single non lasciarti scappare delle buone occasioni. Sul lavoro è molto probabile che riceverai una conferma e la tua creatività sarà al massimo. La serata sarà un po’ pesante.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le storie d’amore nate da poco stanno decollando. Dal punto di vista sentimentale ti senti molto più forte tanto che potresti avere nel tuo cuore anche due persone. Sul lavoro ora sei tu ad avere il coltello dalla parte del manico e potrai fare qualcosa di buono anche per gli altri. Stai somatizzando troppo lo stress, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in amore c’è ancora un po’ di tensione, cerca di essere prudente. Non lasciarti condizionare troppo dalle delusioni del tuo passato, ora puoi ripartire alla grande, ma fai attenzione alle persone nate sotto il segno dei Gemelli e dei Pesci. Sul lavoro è meglio rimandare alcuni incontri alla prossima settimana. In serata potresti avere dei piccoli fastidi.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: non essere timido, contatta la persona che ti piace e falle un invito tra oggi e domani. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo devono gestire il loro rapporto con molta attenzione. Sul lavoro ci sono delle nuove proposte in arrivo, ma fai attenzione ai soldi, ultimamente ci sono state troppe spese. Vorresti fare le cose con più tranquillità, organizzati meglio per riuscire a gestire tutto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: nel week end ci sarà un recupero. Stai vivendo un periodo molto importante, ma potresti avere degli scontri con una persona nata sotto il segno dell’Acquario o del Toro. Sul lavoro non sai quale strada prendere, ma bisogna fare una scelta, affidati al destino. In serata sarai un po’ agitato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi la Luna è in opposizione, quindi meglio essere cauti. potrebbero esserci delle forti tensioni, cerca di restare tranquillo e di trovare il giusto equilibrio. Sul lavoro ci sono delle buone opportunità da sfruttare, quindi metti da parte il tuo senso di ribellione. Non stancarti troppo in serata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il tuo partner si aspetta un gesto molto importante da parte tua, se invece sei single dovresti iniziare a guardarti attorno. Devi recuperare un po’ di serenità nei rapporti con le persone nate sotto il segno dello Scorpione e del Leone. Sul lavoro, chi ha un’attività indipendente sta vivendo un periodo molto interessante. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti affidarti ad uno specialista, vedrai che in questo modo riuscirai a risolvere i tuoi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi la Luna è favorevole, questo ti permetterà di non pensare ad alcune cose tristi successe in passato. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo e continuano ad evitare confronti non possono di certo continuare così. Sul lavoro hai sempre più voglia di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hai fatto in passato. Cerca di tenere a bada il nervosismo e cura di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: oggi la Luna è contraria, meglio non prendere ogni cosa di petto. Se hai qualche problema con il tuo partner rimanda la discussione alla giornata di sabato. Sei agitato e nervoso, non riesci più a sopportare certe situazioni. Sul lavoro potresti perdere le staffe per una sciocchezza, fai attenzione. Cerca di essere prudente.