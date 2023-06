Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° luglio 2023: le previsioni segno per segno

Il primo giorno di luglio inizia con un sabato, una giornata solitamente destinata al relax, che in molti trascorreranno al mare o anche a sbrigare faccende che, durante la settimana lavorativa, non riescono a fare. Ma come inizierà questo settimo mese dell’anno? Non ci resta che scoprirlo leggendo le previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del giorno del 1° luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la settimana che verrà metterà alla prova il tuo rapporto di coppia e se qualcosa non funziona, dovrai affrontare il tuo partner per prendere una decisione. Se proprio non riesci a sopportare alcune cose, il prossimo week end dovrai fare un po’ di chiarezza. Sul lavoro sei un po’ affaticato, ma stanno arrivando delle belle soddisfazioni. Avrai un po’ di fastidio alle spalle, cerca di riguardarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo mese è molto particolare per i sentimenti, fai attenzione alle parole di troppo perché prevedo del nervosismo nell’aria. Questo cielo è molto agitato, quindi sarebbe meglio che prendessi le tue decisioni con tranquillità. Sul lavoro, puoi finalmente fare delle trattative riguardo a questioni finanziarie e legali che ti tenevano in pensiero da un po’. Cerca di non sforzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: ottime notizie in arrivo, sta partendo una stagione di recupero per te! La Luna è in opposizione; e tra oggi e domani potresti avere qualche piccolo contrattempo. Fai attenzione a tutto quello che succede intorno a te, tutto quello che stai facendo si rivelerà importante. Sul lavoro dovrai affrontare delle spese molto importanti, valuta bene se rientrerai nelle spese. Fisicamente ti senti molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: sfrutta al meglio questa bella situazione astrologica, sei il protagonista indiscusso! In questa giornata avrai tante buone idee. In campo lavorativo, si prospetta una situazione molto promettente e generosa. Se hai intenzione di cambiare un lavoro che ormai svolgi da troppo tempo, ora puoi farlo. Almeno fino a domani evita di fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Venere continua a transitare nel tuo segno. Le coppie che ultimamente hanno avuto delle discussioni per questioni legate al denaro, a breve riusciranno a trovare delle soluzioni. Sei molto positivo in questo momento e le nuove conoscenze che farai, ti porteranno tanta bella energia. Sul lavoro, anche se alcuni investimenti non sono andati proprio come speravi, gli sviluppi futuri promettono bene. Oggi va sicuramente meglio rispetto a ieri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in questo periodo i sentimenti tornano ad essere favorevoli e potrai finalmente imporre al tuo partner delle scelte importanti. Mercurio è dalla tua parte se vuoi affrontare discorsi di lavoro o di soldi. Sul lavoro, anche se qualcosa non è andata come avevi programmato, ti conviene comunque fare buon viso a cattivo gioco. Controlla i tuoi denti, ultimamente ti stanno dando un po’ di problemi.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se sei single e in cerca dell’amore, inizia a guardarti attorno, pensare al passato non ti porterà a nulla. Lo so che non è facile trovare la persona giusta, ma qualcuno nato sotto il segno del Leone potrà darti la sua amicizia e magari anche qualcosa di più. Sul lavoro, un progetto che era stato interrotto l’anno scorso, ora può essere rivalutato. Tutto sommato, quella di oggi sarà una giornata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: ti consiglio di evitare conflitti in amore, anche se so che per te non è per niente facile. Non avere paura di fare delle nuove esperienze, proverai delle sensazioni vere. Sul lavoro, alcuni di voi dovranno cercare una nuova opportunità. Altri che hanno fatto delle richieste in passato, invece, potrebbero ricevere delle buone notizie, ma dovranno cambiare degli accordi. Bene per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: non puoi non amare con questo cielo. Il mese di luglio ti regalerà delle emozioni sincere anche se il lavoro ti tiene molto in pensiero. In campo lavorativo, non farti influenzare da alcune persone che vogliono farti vedere cose che non esistono. Sembra come se dovessi ripartire da zero, ma in fondo a te, le avventure sono sempre piaciute. Sei molto stressato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: ormai, già da qualche settimana, Venere non è più contraria. Le coppie che hanno intenzione di programmare un futuro insieme hanno campo libero. Oggi proverai delle sensazioni molto positive. In campo lavorativo prenderai delle buone iniziative grazie a Giove e Saturno che sono favorevoli. A fine giornata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le coppie che stanno vivendo un momento di crisi, faranno il punto della situazione al più presto. So che in queste situazioni è molto difficile restare sereni, ma nonostante ciò, ti senti più motivato. Si prospetta una giornata promettente sul lavoro, soprattutto per tutte quelle persone che hanno in mente di raggiungere un traguardo, fate attenzione però alle questioni economiche. Buone notizie per la tua salute perché sei molto carico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: se continui a rincorrere i fantasmi del passato non potrai vivere serenamente. Per i prossimi mesi sono in vista dei progetti importanti. In campo lavorativo, entro la fine del mese avrai la possibilità di farti valere, ma cerca di ritrovare un po’ di tranquillità interiore, ultimamente sei molto agitato. Bene per la tua salute, ti senti molto forte.