Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° giugno maggio 2023: le previsioni segno per segno

Ultimo giorno della settimana lavorativa e primo di questo mese. Vediamo come andranno le cose secondo le anticipazioni astrali di Paolo Fox. Vi presentiamo il suo nuovo oroscopo del 1° giugno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: finalmente i pianeti sono attivi e positivi, quindi non hai nulla da temere e dal giorno 7 ci saranno anche delle nuove emozioni. Ultimamente sei un po’ stanco e meno attento ai particolari, forse c’è qualche tensione in corso? Sul lavoro devi lottare per ottenere ciò che vuoi, soprattutto se hai un contratto a termine. Quella di oggi non sarà una giornata semplice, quindi il mio consiglio è quello di essere cauto in tutto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: fai attenzione perché a partire dal giorno 5, Venere e Marte saranno in aspetto critico e tu sarai un po’ intollerante verso tutto e tutti. Sei molto impegnato a causa del tuo lavoro, ti consiglio in ogni caso di essere molto cauto con i tuoi colleghi. Sii prudente in tutto perché quella di oggi è una giornata fuori forma, quindi riguardati un po’ ed evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: buone notizie per chi è in coppia perché le cose vanno molto bene, chi è single invece potrebbe trovare la persona giusta, se solo si impegnasse a conoscere nuova gente. Nel pomeriggio fai attenzione a non stancarti troppo. In ambito lavorativo, se sei in cerca delle prime esperienze, le stelle sono dalla tua parte, quindi datti da fare! In questo periodo sei pieno di pensieri e hai anche delle piccole ansie da prestazione.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: purtroppo non riuscirai a risolvere tutti i tuoi problemi, ma riuscirai comunque a vivere un momento fatto di serenità. Dovresti ascoltare di più te stesso e dare spazio alle tue esigenze più intime. Sul lavoro si prospetta un periodo molto importante, quindi sfruttalo al meglio. Ultimamente ti sei lasciato un po’ andare, cura di più il tuo aspetto fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le coppie che sono in crisi possono recuperare il loro rapporto perché questo è un momento abbastanza favorevole. Dal giorno 5 Venere entrerà nel segno e sarà dalla tua parte per molti mesi. Sul lavoro sarai molto impegnato perché avrai tante cose da fare, ma è arrivato il momento di fare dei cambiamenti importanti. Non agitarti troppo anche perché la Luna contraria porta maggiore stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: quella di oggi è una giornata favorevole in cui potresti incontrare anche delle persone nuove, hai tanta energia positiva e si sente, infatti sei di ottimo umore. Sul lavoro porta avanti i tuoi progetti senza timore, potresti vincere una bella sfida. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti controllare lo stato dei tuoi denti.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: quella di oggi è una giornata davvero emozionante e grazie al transito attivo di Venere, l’amore può tornare ad essere positivo. Fai attenzione però, perché potrebbero esserci delle questioni legali o di soldi ancora da risolvere. In ambito lavorativo, se devi rinnovare un accordo, tra pochi giorni potresti ricevere una proposta davvero interessante. Bene anche per la tua salute perché stai vivendo una situazione astrologica migliore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: quella di oggi è una giornata che lascia un po’ a desiderare perché in alcuni rapporti ancora non si riescono a risolvere dei problemi. Chi invece ha delle responsabilità importanti, non si sente per niente aiutato. Sul lavoro, mi raccomando di tenere sotto il controllo il denaro perché ultimamente hai fatto qualche spesa di troppo. Passerai una serata molto stancante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi potresti fare un po’ di ordine nella tua sfera privata e tutto quello che nascerà nelle prossime ore è favorito dalle stelle. In questo mese il cielo è molto passionale. Sul lavoro farai degli spostamenti importanti, non avere paura di fare nuove proposte perché saranno accettate con entusiasmo. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione perché potresti avere dei fastidi allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere in opposizione ti fa avere ancora delle tensioni da risolvere. Sul lavoro cerca di fare le cose con calma, organizza dei nuovi incontri e fai delle proposte per l’arrivo della prossima settimana. Buone notizie per la tua salute perché le stelle sono dalla tua parte, fai attenzione però a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: dovresti cercare di dare spazio alle persone giuste, invece di intestardirti con chi non merita affatto le tue attenzioni. Oggi potresti avere delle attrazioni fatali e qualcuno potrebbe fare delle scelte decisive legate a dei cambiamenti molto importanti. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo che potrebbero comportare un cambiamento di carriera. Sei un po’ troppo stressato, ogni tanto fermati e concediti un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: potresti vivere qualche incomprensione con il tuo partner, ma non preoccuparti, sono cose che supererai nel giro di pochi giorni. In ogni caso, il mio consiglio è quello di dire sempre ciò che non va, a patto che tu mantenga la calma. Sul lavoro sarebbe meglio rimandare tutte le decisioni alla prossima settimana. In questo periodo sei un po’ troppo agitato, evita di fare tutto di corsa.