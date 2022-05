Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° giugno 2022: le previsioni segno per segno

Inizia un nuovo mese e per farlo con il piede giusto scopriamo le previsioni astrali di Paolo Fox. Vi presentiamo il nuovo oroscopo del giorno di mercoledì 1° giugno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le prime due settimane del mese saranno molto interessanti per l’amore. Marte e Giove sono nel vostro segno, cuori solitari e lavoratori ne gioveranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: gli amori migliori sono quelli sicuri, sfruttate Venere dalla vostra parte. Saturno sta mettendo in grosse difficoltà il vostro operato professionale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: novità importanti a partire dalla seconda metà del mese, grazie all’ingresso di Venere. Oggi, forse, ci saranno troppe cose da fare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: le coppie innamorate da tanto tempo non devono tornare sui discorsi passati. Per fortuna sul lavoro non ci sono più le ombre degli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: giornata particolarmente utile per capire cosa c’è che non va in amore. Sul lavoro, il recupero è in corso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: situazione astrologica molto intensa per i sentimenti. Sul lavoro, le vostre scelte sono sempre vincenti in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: tanti problemi nelle coppie negli ultimi mesi, è il momento di recuperare. Sul lavoro, forse, dovrete fare i conti con una situazione nuova.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: un oroscopo, quello di oggi, che invita alla pazienza in amore. Ora, sul lavoro, è tempo di pensare a qualcosa di nuovo e stimolante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: chi ha incontrato un amore nel mese scorso, ora può cercare di incrementarlo. Giornata interessante per gli sviluppi professionali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: si riparte in amore con qualche dubbio, meglio chiarire subito le ambiguità. Se lavorate per un’azienda è possibile che ci sarà un momento di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: giugno è il mese di strane tensioni improvvise, andrebbero amministrate con saggezza. Si possono risolvere le cose non andate bene, ma è meglio non essere polemici.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le amicizie sono importanti, perché potrebbero celare qualcosa in più. Tutto il periodo, sul lavoro, è segnato da ottime possibilità.