Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Con l’arrivo di febbraio non possiamo non proporvi l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Anche questa volta, per aiutarci a superare bene la giornata, scopriamo i suggerimenti astrali del 1° febbraio formulati dal noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: In amore, questo periodo potrebbe nascondere tante sorprese: tutte positive. Sul lavoro, specialmente se sei imprenditori, grandi progetti potrebbero arrivare sul tavolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: In amor, il rapporto col partner sta gradualmente migliorando dopo la crisi di gennaio. Sul piano del lavoro, serve grande ottimismo verso il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: In amore, la tua testa è piena di dubbi: valuta di fermare la tua relazione, al fine di cercare certezze con calma. Anche sul lavoro, serve uscire dal momento complicato in qualche modo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In amore, devi prendere decisioni importanti: gli ultimi mesi di relazione ti hanno fatto comprendere chi è il tuo partner. Le tue finanze ti chiedono scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: In amore, si prevede un vento di cambiamento, anche radicale. I problemi di soldi sono ancora attualità nella tua vita: devi superarli.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Crisi di coppia nell’aria, preparati. Sul lavoro cerca di essere ambizioso, verranno fuori occasioni utili per migliorare la tua posizione.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: È venuto il momento di chiarire alcune cose lasciate in sospeso col partner, ne vale la vostra stabilità. Sul lavoro ti serve diplomazia: dovrai rivedere gli accordi presi con collaboratori e soci.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Sulla tua storia d’amore aleggiano ombre. A livello professionali, sarai ricercatissimo: fatti trovare pronto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Evita le discussioni, anche piccole, con il partner. Sul lavoro, troverai qualche problema che ti rallenterà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Sarà un mese d’amore per le nuove coppie che si formeranno. Sul lavoro, potrai provare a risolvere quei problemi che ti attanagliano da mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Il tuo amore nato a gennaio, continuerà a maturare bene: continua così. A livello professionale, crescerai molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sfrutta questo mese per stare più con il tuo partner e dedicargli bellissimi momenti. Degli accordi lavorativi, potrebbero presto cambiarti la vita.