Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° aprile 2023: le previsioni segno per segno

Nel giorno del pesce d’aprile, vediamo cosa ci riservano le stelle, se questa sarà una buona o cattiva giornata. Scopriamolo insieme con il nuovo oroscopo di Paolo Fox del 1° aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: per chi è single sono in arrivo delle opportunità, avventure e nuove conoscenze da vivere al momento. Buone notizie anche per le coppie consolidate perché riceveranno dei buoni influssi, nonostante ci sia qualche problema legato alla famiglia o riguardante la casa. Avrai qualche dubbio a causa di Marte che è in aspetto critico, fai attenzione a quelli del segno del Cancro. Sul lavoro ti sembra di fare molto e ottenere poco, ma sei tu che vuoi avere sempre tutto e in fretta. Non scoraggiarti! Per quanto riguarda la salute, questi giorni sono segnati da un po’ di pesantezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: in amore la prossima settimana ci sarà una svolta positiva, ma per il momento mantieni la calma. Hai avuto molto da fare e una discussione con un amico ti ha tolto un po’ di serenità. Sul lavoro, qualsiasi cosa abbia in mente di fare, questo inizio del mese non è dalla tua parte. Fai attenzione alla salute, chi soffre di malanni cronici non deve rimandare delle cure.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: dal giorno 11 ci saranno degli eventi positivi. Non perdere le speranze anche se l’amore ti sembra irraggiungibile! Sei molto nervoso a causa della Luna in opposizione. Sul lavoro devi far partire i tuoi progetti nella seconda parte del mese e nel giro di pochi giorni ci saranno delle ottime opportunità. Per la tua salute ti consigliamo di non affaticarti troppo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi hai l’opportunità di trovare l’amore o di coinvolgere la persona amata in qualcosa di particolare. Potrebbe esserci qualche tensione, ma del tutto passeggera. Cerca di superare una certa sfiducia. Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche piccolo fastidio e qualcuno potrebbe metterti in una situazione scomoda. Per la tua salute ti consigliamo di non fare troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: questo è un mese favorevole per te, il più importante dell’anno e a partire dal giorno 11 il transito di Venere porterà aria nuova in tutti i legami. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti positivi a fine mese e se cerchi un lavoro part time, questo è il momento giusto. Buone notizie per la tua salute perché oggi ti senti forte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in amore cerca di evitare discussioni, soprattutto se hai un partner polemico. Sentirai la mancanza di una persona forte al tuo fianco. Oggi ti senti molto stanco e nervoso. Sul lavoro ti stai occupando di cose nuove e per questo sei un po’ agitato. Per quanto riguarda la tua salute, cerca di dormire di più per migliorare la tua forma.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: stai vivendo un momento interessante, anche se non ti senti pienamente soddisfatto in ambito sentimentale. Nei rapporti familiari hai un senso di inadeguatezza. Sul lavoro sei molto agitato a causa dei troppi impegni e delle troppe polemiche, quando invece avresti bisogno di concludere il mese in relax. Per quanto riguarda la tua salute avrai qualche disturbo alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: buone notizie per le coppie in crisi perché troveranno la voglia di andare avanti e rispetto all’anno scorso c’è un’altra aria. In questo periodo hai molte intuizioni, ma non strafare! In ambito lavorativo questo mese inizia in maniera un po’ agitata, se vuoi avere dei riconoscimenti devi farti avanti e il 7 sarà una delle giornate migliori. Buone notizie per la tua salute perché hai energia da vendere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: per chi è in coppia potrebbero esserci degli eventi esterni che potrebbero farti vivere due giorni di distacco con il tuo partner. Hai Giove dalla tua parte che ti porta energia e ottimismo perciò se c’è qualcuno che ti piace non esitare a farti avanti! Questo per te è un periodo favorevole agli investimenti e alle compravendite, sul lavoro concentrati sui nuovi progetti da portare avanti. In questo periodo sei molto stressato e avverti delle tensioni muscolari.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in questi giorni sarai molto nervoso quindi cerca di non rovinare la fase di recupero promessa dalle stelle in amore. Il mese di maggio ti porterà delle soluzioni. Sul lavoro non perdere tempo con inutili discussioni, tanto alla fine otterrai quello che desideri. Buone notizie per la tua salute perché sei più forte.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: questa per te è una giornata di recupero, ma Venere in dissonanza fino al giorno 11 può portarti dei ripensamenti. Volta pagina e non pensare a chi ha tradito la tua fiducia in passato. Sul lavoro potrai stabilire un accordo, ma cerca di concludere il tutto entro i primi giorni di maggio. Questa per te sarà una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: non rimandare accordi importanti o discussioni familiari. Oggi vivrai delle sensazioni intense. Sul lavoro fai attenzione ai problemi di soldi a causa di debiti maturati nel passato. Per la tua salute ti consigliamo di non fare le ore piccole stasera, anche se hai dei ritmi pazzeschi e alla fine ce la fai.