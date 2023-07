Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° agosto 2023: le previsioni segno per segno

Finalmente inizia agosto, mese dedicato alle vacanze, alle ferie e, in genere, al relax. Sarà un buon lungo momento per prendere decisioni importanti e per concedersi qualche prova. Vediamo allora come inizierà effettivamente secondo le previsioni astrali di Paolo Fox. Ecco il suo nuovo oroscopo del 1° agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questa di martedì è una giornata da dedicare ai sentimenti. I single del segno devono sfruttare la situazione per cercare la persona giusta. Le stelle ti sorridono e la fortuna è dalla tua parte. Questa parte iniziale della settimana si prevede molto positiva. Tocca a te approfittare del favore delle stelle e decidere cosa fare, anche nel settore lavorativo. Giusto in serata possono esserci piccoli problemi da risolvere, magari legati anche alla stanchezza accumulata nel corso della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se ti impegni e metti in campo la solita determinazione riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi anche nel settore sentimentale. In queste 24 ore potrebbe esserci un po’ di nervosismo, ma mantenendo la calma riuscirai a superare anche questa difficoltà. La Luna e Marte sono favorevoli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella seconda parte della settimana ci sarà anche la possibilità di ritrovare un amore, con emozioni da scoprire o riscoprire. Nel settore lavorativo la situazione è tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Devi cercare di capire se quello che stai facendo in questa fase è quello che vuoi anche per il futuro. Ci sono delle situazioni che devi analizzare meglio. In questi giorni puoi dedicarti all’amore. Ti aspetta una seconda parte dell’anno forte, molto interessante soprattutto per chi vuole mettersi in gioco. Giove è dalla tua parte e ci sarà qualche entrata economica interessante, dopo un periodo non proprio roseo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: In molte occasioni le tue idee hanno un riscontro con la realtà e questo è un fattore positivo. Dai spazio a nuove conoscenze e nuove frequentazioni. È giunto il momento di affrontare un problema per risolverlo e stare meglio. Qualche giorno fa hai lasciato correre, ma ora potresti arrabbiarti. C’è anche una situazione sentimentale in gioco, qualcuno sta vivendo una crisi in coppia. In casa c’è agitazione e qualcuno potrebbe farti perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: I sentimenti non ti devono distrarre se stai portando avanti qualche progetto importante. I single forse non riusciranno ancora a trovare l’amore, ma in campo professionale le soddisfazioni non mancheranno. Il quadro astrale in generale è comunque positivo. Programma bene il fine settimana, le giornate da venerdì a domenica saranno quelle più importanti di questa prima settimana del mese di agosto. Chi è in crisi deve fare una scelta, anche se è in dubbio tra due storie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox, devi dare maggiore impulso alle tue idee, anche perché hai avuto modo di capire che sono vincenti e quindi devi crederci un po’ di più. La giornata non sarà eccezionale, ma nemmeno da buttare. Hai delle questioni in sospeso e farai bene a risolverle al più presto, c’è tanto da fare sia nel lavoro, che in famiglia. In questi giorni puoi organizzare una cena o incontro con una persona che ti interessa. Nel lavoro serve più impegno.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Hai voglia di trascorrere una giornata senza dover affrontare problemi scomodi. Hai alle spalle molte situazioni complicate e questo ti causa una certa agitazione. Questa di martedì è una giornata che parte sottotono, ci sono tanti impegni di lavoro che non ti fanno gestire bene i rapporti con gli altri. Chi lavora al pubblico è anche poco soddisfatto. In amore c’è la sensazione di non essere accettati, o comunque criticati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Per quanto riguarda i sentimenti sarebbe meglio evitare discussioni e polemiche con il partner. A volte tendi ad isolarti e questo non ti fa bene. Speri di passare un fine settimana migliore e nell’attesa ti trovi in una situazione di riposo. Chi è single ha la possibilità di fare scelte importanti e vuole vivere una bella storia. Nel settore lavorativo hai accumulato un po’ di stress, forse avresti bisogno di una vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In genere metti grande passione nelle situazioni che affronti. In amore potresti fare conoscenze interessanti. Chi ha già un partner invece, potrebbe vivere una giornata speciale. Sei spesso frettoloso e vuoi fare tutto subito anticipando i tempi. A volte però questo può essere uno sbaglio. Se hai delle questioni in amore da risolvere cerca di farlo subito, perché poi potrebbe essere troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Devi cercare di fare un po’ ordine sia nel lavoro che nella vita privata, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di rispettare gli impegni presi da tempo, rispondendo positivamente anche alle attese che gli altri hanno su di te. Alcuni sono stanchi e nervosi e quindi potresti avere qualche sbalzo di umore. Le donne sono concentrate molto sul loro lavoro e hanno intenzione di primeggiare. Nonostante questo però, si potranno vivere giornate in cui ci si sente più deboli. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La serata di martedì sarà il momento giusto per passare un po’ di tempo con la persona che ami, senza fare troppe domande. Hai bisogno di far capire agli altri che sei disposto a scendere a compromessi solo a determinate condizioni, quelle che decidi tu. Le prossime giornate saranno di rodaggio e ti puoi preparare a superare anche qualche sfida in questo mese di agosto, che è appena iniziato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Stai cercando la tua strada e vuoi farlo da solo. Una volta che avrai capito qual è, puoi percorrerla senza troppi ripensamenti. Non preoccuparti troppo della tua situazione economica, potresti riuscire con un po’ di ingegno a cavartela lo stesso. Qualcuno potrebbe aver ricevuto un regalo non gradito, forse c’è stata qualche lite in amore. Cerca di calmarti però e non perdere subito la pazienza. Nel fine settimana si recupera bene.