Oroscopo Paolo Fox del mese di novembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci anticipa come andranno, per sommi i capi, le cose per il mese di novembre. Ci avviamo verso la fine dell’anno, ci immergiamo in nuove avventure e dobbiamo affrontare vecchie situazioni per poterle risolvere del tutto. Vediamo allora come fare secondo il suo ultimo oroscopo del mese di novembre 2023.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Ariete: Sarà il mese dei rapporti. Per le coppie affiatate, puoi partire per un grande progetto: un bambino, un cambio di casa o un trasferimento che sarà completato entro marzo o aprile dello stesso anno. Alla ricerca di nuovi orizzonti per i prossimi mesi?

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Toro: Anche se le certezze di quest’anno non sono state spostate molto, non è escluso che tu abbia sperimentato le ultime tre settimane. Il 2022 è sempre un anno di forti sentimenti, ma anche quando hai grandi punti di forza dalle stelle possiamo sperimentare periodi in una montagna gigante da attraversare.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Gemelli: Alcuni cambiamenti positivi e alcune analisi. Tra qualche settimana Giove non sarà più il contrario. E questo è solo l’inizio di una buona fase di recupero. Amore per poca attenzione in questo mese. Nelle coppie di lunga data in cui c’è stata una delusione, dobbiamo evitare la recriminazione. L’ultima cosa che devi fare è metterti l’uno contro l’altro.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Cancro: I progetti avviati ora vedranno i risultati il ??prossimo anno, non è stato facile cambiare. È un mese speciale per i sentimenti, piuttosto che tranquillo e con pochissime ondate. Sarà notato, infatti, ma sarà notato il 20, in cui potrai vedere qualcosa. Chiunque abbia iniziato una storia questo mese o l’abbia iniziata ad ottobre potrebbe fare un’ottima scelta.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Leone: Altamente competitivo sul lavoro, anche se la pressione è un grande vantaggio. Il lavoro intenso o le tensioni economiche non devono essere riversati nell’amore. Tuttavia è difficile mantenere le aree separate e avere la calma necessaria. La forte tensione maturata anche ad ottobre è attenuata da Venere, che ritorna in un aspetto positivo e ti aiuta in parte.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Vergine: Sarà il mese delle scelte. Giove si avvicina in modo favorevole, dopo averti assistito per molti mesi. Il paradosso è che adesso puoi prenderti cura di te stesso. Coloro che hanno una relazione amorosa con coloro che hanno avuto una crisi sono liberi da ogni tipo di perplessità.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2023 Bilancia: Destino di pulizia di cose che non sono giuste. E quindi se pensi che nella tua azienda ci sia più spazio per te, pensiero diverso dal solito. Se lavori a lungo in famiglia o in gruppo, è necessario rivedere le tue aspirazioni ma anche il tuo ruolo. Le storie d’amore che hanno vissuto la recente crisi devono essere recuperate nel tempo perché, soprattutto da dicembre, non sarà possibile tornare indietro.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Scorpione: Alla fine dell’anno anche Urano in opposizione, un pianeta che ha segnalato, dall’anno scorso, la necessità di cambiare rotta, progetti o lavoro. Con tali stelle è più facile pensare di sposarsi, vivere insieme. Se è vero, inizieranno a creare problemi in queste due settimane

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Sagittario: Con Venere nel segno e Giove in aiuto della fase, inoltre il Sole di venerdì 22 illumina la tua vita. Resta un cielo molto interessante per coloro che vogliono essere coinvolti e alzare il tiro, compatibile con ciò che è possibile. Le stelle dell’amore premiano tutti coloro che hanno il coraggio di vivere una relazione senza esitazione.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Capricorno: Ora ci sarà una maggiore chiarezza nell’amore, l’ultima fase del mese di recupero di novembre, gli ultimi dieci giorni faranno la differenza ampiamente. Presto verrà registrato lo splendido transito di Giove nel segno.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Acquario: Iniziamo a vedere i frutti di una nuova situazione positiva che coinvolge la vita lavorativa. In particolare, coloro che hanno avviato un nuovo progetto quest’anno saranno più soddisfatti. Se hai resistito alle provocazioni negli ultimi due mesi, la vita matrimoniale diventa di nuovo più leggera. Coloro che continuano ad aspettare una persona sposata devono trovare una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox novembre 2023 Pesci: Le cose stanno migliorando ora, aspettando la grande forza che inizia a dicembre. Il momento è interessante per coloro che vogliono iniziare un progetto, un programma che registrerà un grande successo. Chiunque stesse aspettando l’autorizzazione a sposarsi, il coraggio di dichiararsi, non dovrà aspettare molto. La dissonanza di Venere è un aspetto relativo, tutto può essere accolto con una vena di buona volontà. La forma fisica deve essere mantenuta.