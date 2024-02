Oroscopo Paolo Fox marzo 2024: le previsioni segno per segno

Con l’avvicinarsi del terzo mese dell’anno, arrivano nuovi accorgimenti da seguire, dall’essere prudente e tollerante alla possibilità di accettare cambiamenti, anche radicali. Questo e molto altro è contenuto nell’oroscopo di marzo 2024 formulato da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Non sottovalutare quello che succederà nei prossimi mesi. Chi è in competizione sul lavoro dovrà accettare cambiamenti anche radicali, ma niente paura, il futuro ti sorride.

Oroscopo Toro: Saturno ti protegge per tutto l’anno, ma puoi contare anche sugli influssi positivi di Giove. L’anno iniziato porta momenti di tregua dalle lunghe battaglie legali. Le stelle premiano la tenacia.

Oroscopo Gemelli: Sii prudente e tollerante, Saturno è contro. Fino al mese di marzo purtroppo i soldi non saranno poi così tanti. Da fine maggio attenzione perché Giove arriverà nel segno.

Oroscopo Cancro: I progetti coltivati a lungo finalmente prendono quota. Fino a maggio puoi contare sull’influsso positivo di Giove. Favorite le nuove società.

Oroscopo Leone: In primavera potrai contare su qualche risorsa in più da sfruttare. Hai voglia di rimetterti in gioco con maggiore entusiasmo e forza di volontà.

Oroscopo Vergine: Non hai più voglia di trascinarti oltre le tensioni. Sono favorite le situazioni di lavoro, bene anche le acquisizioni. Il consiglio dell’esperto rimane quello di non compiere azzardi.

Oroscopo Bilancia: Presto riceverai conferme sulla sfera sentimentale. L’invito delle stelle è quello di sviluppare una forte empatia e solidarietà. I delusi dall’amore dovranno lanciarsi in nuove avventure, non possono certo rimanere a casa.

Oroscopo Scorpione: Qualche intoppo nella vita sentimentale che dovrai placare con pazienza. Attenzione alla dissonanza Marte-Giove-Venere il prossimo mese. Potresti essere un po’ più nervoso/a.

Oroscopo Sagittario: Senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita in modo radicale. L’importante è prefiggersi degli obiettivi concreti. Non devi mettere a repentaglio però la tua storia d’amore.

Oroscopo Capricorno: Sei ancora in pista quindi non temere gli influssi planetari. Via libera per le coppie che vogliono sposarsi o ufficializzare la loro unione. La primavera risveglia tutto quanto.

Oroscopo Acquario: Sei in grado di superare alcuni blocchi che ti porti dalla fine dell’anno scorso. Nel mese di marzo Venere premierà le coppie libere, e lo farà fino al giorno 11.

Oroscopo Pesci: Devi dimenticare la fine di un amore importante. Sul lavoro, le collaborazioni che nascono in questo periodo sono molto vantaggiose.