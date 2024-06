Oroscopo Paolo Fox luglio 2024: le previsioni del mese

Paolo Fox ci racconta come andranno le cose in questa prima parte d’estate, anticipandoci le previsioni astrali del mese. Non ci resta che leggere tutto l’oroscopo di luglio 2024.

Oroscopo Ariete: I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un cambiamento significativo nella sfera professionale. Dopo mesi di fermo e varie insoddisfazioni, potranno trascorrere un’estate cruciale anche per gli incontri sentimentali. Nel mese di luglio in arrivo una svolta che riguarda il lavoro. Dopo mesi di stop e di cose che vi hanno fatto pensare troppo adesso sarà un’estate davvero decisiva.

Oroscopo Toro: Questo sarà un mese di decisioni da prendere. Periodo di tagli necessari sul fronte delle relazioni. Venere è utilissima in amore, anche nel mese di agosto. Chi è nato sotto questo segno, invece, dovrà eliminare ciò che non serve più, poiché non è possibile continuare con certi rapporti.

Oroscopo Gemelli: I nati sotto questo segno saranno chiamati a selezionare con attenzione le loro compagnie, sia in ambito amoroso che lavorativo. Quest’estate l’amore chiama quindi è necessario aprire il cuore, qualcuno busserà alla vostra porta. Selezionate! Fate poche cose, ma bene. L’importante è concentrarsi.

Oroscopo Cancro: Puntate tutto sulla stagione estiva. Bando alle malinconie, viva il divertimento e la spensieratezza. I nati sotto il segno del Cancro devono concentrare tutte le loro energie su questo periodo. Non devono lasciarsi prendere dal pessimismo e dai rimpianti, ma piuttosto puntare sulla positività e la leggerezza.

Oroscopo Leone: Per voi questo è il mese degli influssi positivi. Dall’11 luglio avrete Mercurio favorevole e una Venere attiva per tutto il mese. Durante tutta la stagione potrete portare a termine dei discorsi importanti. Rimettetevi in forma! In vista diverse novità piacevoli per i nati sotto questo segno.

Oroscopo Vergine: Seguite il cuore! Aspettate il momento giusto per fare cose diverse. L’estate può essere un buon momento, in particolare il prossimo mese per le questioni di cuore anche perché Venere sarà nel segno. Ricordate che per voi nati sotto questo segno ci sono importati novità. Dovete solo ascoltare più l’istinto e il cuore e meno la ragione.

Oroscopo Bilancia: Per voi della Bilancia le parole chiave sono: amore inaspettato, questo è quello che potrebbe arrivare il mese prossimo. Impegnatevi perché le relazioni saranno intriganti grazie anche all’intervento di Venere che vi accompagnerà nel prossimo periodo. L’amore potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Oroscopo Scorpione: Mi raccomando, siate propositivi. Incontrerete una persona che vi aiuterà a risolvere un problema. La seconda metà del mese di giugno vi ha visto più propositivi e questo è importante. L’influsso positivo vi avverto che proseguirà anche per tutto il mese di luglio.

Oroscopo Sagittario: Dopo dei mesi non sempre facili adesso siete in gran recupero. Potrete contare su un ottimo recupero nel mese di luglio. L’estate sarà una stagione importante per i rapporti sia di lavoro sia sentimentali. L’obiettivo: portare a termine diversi progetti, dovete mettercela tutta.

Oroscopo Capricorno: Questo per i nati sotto il segno del capricorno sarà un periodo carico di novità e conferme. Vivrete grandi novità e anche delle importanti conferme. Agosto un mese da sfruttare. Non lasciate spazio alle persone che non lo meritano.

Oroscopo Acquario: Ottime notizie per gli amici dell’Acquario, quello di luglio per voi è un grande cielo! Le ambiguità dei mesi scorsi sono sparite magicamente e questo è fondamentale per una ripresa. Venere nel segno offre un’estate di riscatto e anche di soddisfazioni.

Oroscopo Pesci: I nati sotto il segno dei Pesci invece devono fate un po’ di attenzione e non tirate troppo la corda. Come avete visto già dalla seconda metà di giugno è arrivato un cielo spettacolare. Attenzione solo a non forzare troppo i tempi. Le risposte arriveranno in amore, non temete!