Oroscopo Paolo Fox giugno 2024: le previsioni e i segni più fortunati del mese

Le nuove previsioni a lungo termine che riguardano il mese di giugno. Paolo Fox ci racconta in anteprima, nel suo oroscopo, quali saranno i segni più fortunati di questo periodo.

Ariete: i nati sotto il segno dell’Ariete non devono avere esitazioni. Sono sempre pronti a sfidare il loro destino e a mettersi in gioco per quanto riguarda l’amore e la sfera lavorativa. Quindi se hanno un progetto in mente lo devono portare avanti fino alla fine anche perché per tutto il mese prossimo possono contare su un Giove davvero molto interessante e la fortuna non mancherà.

Toro: per il Toro è tempo di chiarimenti. Quindi se vogliono iniziare un progetto nuovo prima bisogna mettere in chiaro delle cose ancora oscure. Nella seconda parte dell’anno non sarà così difficile vivere anche se bisogna tenere conto del fatto che giugno è un mese di transizione perché il mese veramente importante per l’amore e il lavoro sarà quello di luglio.

Gemelli: devono prendere delle decisioni importanti, però prima di farlo devono verificare la tenuta di un sentimento anche perché a partire dal mese prossimo Giove entrerà nel segno. Potranno anche prendere delle decisioni sul lavoro che costeranno care sempre tra il mese di giugno e luglio.

Cancro: si può essere di atteggiamento positivo anche perché avrà dalla sua parte sia Giove sia Saturno. Potranno prendere delle scelte molto utili per quanto riguarda la sfera sentimentale. Grande positività nel mese di giugno mentre luglio e agosto mesi utili per il lavoro.

Leone: possono tirare un sospiro di sollievo i nati sotto il segno del Leone anche se bisogna fare molta attenzione alle relazioni il mese prossimo. Grandi stelle della loro parte. Molto interessante anche il ruolo della fortuna.

Vergine: è senza rimpianti chi è nato sotto il segno della Vergine che ama sempre organizzare tutto. In questo periodo però si sono lasciati un po’ andare al fatalismo. Bisogna capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare senza però avere dei rimpianti. Nel mese di luglio potranno contare sulla presenza di Venere.

Bilancia: Ci sono delle nuove occasioni per i nati sotto il segno della Bilancia anche perché luglio sarà un mese di occasioni. L’importante è sempre rimanere se stessi. Cambiamenti di lavoro il mese prossimo.

Scorpione: Chi è nato sotto il segno dello Scorpione sente già sulle labbra il sapore dell’estate. Vivranno una situazione sentimentale molto positiva per tutti i tre mesi estivi. Ottima la presenza di Saturno nelle loro vite.

Sagittario: leggermente in calo chi è nato sotto il segno del Sagittario perché la situazione che deve affrontare non sarà facile sia per il mese di giugno sia per il mese di luglio. Piccolo calo anche per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Non bisogna lasciare andare gli ormeggi, ma tenere duro perché il Sole torna a splendere per tutti.

Capricorno: Ci sono delle questioni risolte per i nati sotto il segno del Capricorno e per questo motivo l’umore sarà un po’ oscurato. Possono però contare su un ottimo recupero grazie alle stelle.

Acquario: nuovi progetti per l’Acquario anche se ha Giove in opposizione quindi meglio fare attenzione. Dovrebbero avere a che fare con nuovi progetti. La fortuna? Il mese migliore sarà quello di luglio.

Pesci: grande incontro per i cuori solitari dei Pesci. La seconda parte dell’anno non sarà, però, molto efficiente per quanto riguarda la sfera professionale.