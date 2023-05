Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Giunti alla seconda metà della settimana, che è iniziata sotto il segno del cattivo tempo, vediamo come andrà questo giovedì. Vi presentiamo il nuovo oroscopo del giorno del 4 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata un po’ strana, ma non preoccuparti perché domenica andrà meglio. Se ultimamente hai discusso con il tuo partner, cerca di recuperare, in fondo in questi giorni eri proprio intrattabile! Sul lavoro c’è stata qualche novità ed è ora che tu faccia delle scelte importanti. Ultimamente sei un po’ stressato, dovresti riguardare di più la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo non è un periodo molto positivo per le coppie perché i problemi che ci sono stati ultimamente, torneranno a farsi sentire, forse è il caso di affrontarli una volta per tutte. La Luna è in opposizione e potrebbe farti discutere con qualcuno. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e non alimentare polemiche inutili. Fai attenzione a quello che mangi, ultimamente stai avendo dei problemi allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la Luna è in trigono e Venere è dalla tua parte, quindi si prospetta una giornata molto positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Per una volta, metti da parte l’orgoglio e non discutere per ogni cosa. Sul lavoro, ti stai dando molto da fare, ma cerca di non farti mettere i piedi in testa da nessuno. Fai un po’ di sport, dovresti curare di più la tua forma fisica.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: buone notizie in arrivo per i single perché potrebbero incontrare qualcuno di molto piacevole. Buone notizie anche per quanto riguarda il lavoro perché finalmente tutti i tuoi sforzi sono stati premiati e magari potresti ricevere una bella promozione. Anche la tua salute va molto bene, stai avendo un netto recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la Luna è in opposizione ed è per questo che potresti avere qualche problema, quindi evita discussioni inutili. Dovresti smetterla di pensare sempre agli altri, è ora che cominci a pensare un po’ a te stesso. In ambito lavorativo potresti discutere con qualcuno e se c’è qualche questione legale in corso è meglio che tu la risolva entro la fine del mese. Cerca di rilassarti, ne avresti bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: stai affrontando un momento di cambiamenti importanti e questo ti porta un po’ di agitazione. Cerca di essere più sereno, anche perché tra poco Giove sarà favorevole al tuo segno. Sul lavoro hai sempre tante cose da fare e a volte commetti degli errori, cerca di non abbatterti troppo e concediti un po’ di riposo. Bene per la tua salute perché stai meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: le coppie che stanno insieme da tanto tempo potrebbero ritrovarsi a discutere, forse è il momento di trovare un accordo, oppure potreste pensare ad una pausa di riflessione. Prendi ogni decisione con la massima attenzione. Sul lavoro, mantieni la calma, non puoi permetterti discussioni, soprattutto con il tuo capo. La stanchezza inizia a farsi sentire, magari dovresti riposare di più ed evitare di fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: se sei single ci sono delle buone notizie in arrivo perché potresti incontrare qualcuno di molto speciale. Cerca di non fare troppe cose insieme. In ambito lavorativo le cose andranno meglio a partire da questa sera perché la Luna entrerà nel tuo segno e riuscirai a portare a termine molte cose. Cerca di non affaticarti troppo, hai bisogno di un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: è arrivato per te il momento di guardare avanti, non pensare più alle persone che ti hanno fatto soffrire, non ne vale la pena. Le delusioni in qualche modo ti cambiano, ma in positivo perché riesci sempre ad essere più forte. Sul lavoro dai sempre il massimo, ma entro il 15 devi prendere una decisione molto importante. Hai tanta vitalità, ma cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: questa è una giornata un po’ strana e le cose non vanno proprio nel verso giusto. È ora di pensare al futuro e dal 16 maggio saprai meglio cosa fare. Sul lavoro, prenderai delle decisioni molto importanti, quindi evita polemiche inutili con i tuoi colleghi. La serata andrà molto bene però cerca di non strafare come tuo solito.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: l’amore non va molto bene, perciò dovresti mettere da parte tutte le polemiche inutili che hai avuto ultimamente con il tuo partner. Cerca di non fossilizzarti troppo su questa cosa, in fondo hai questioni più importanti a cui pensare. Sul lavoro datti da fare, non aspettare sempre che le cose piovano dal cielo. Fisicamente ti senti meglio, ma dovresti cercare di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: è ora che tu prenda una decisione importante, non puoi restare in un limbo, cerca comunque di restare sereno e non agitarti troppo. In ambito lavorativo potrebbe arrivare qualche novità molto importante, quindi fatti trovare pronto. Buone notizie per la tua salute perché stai recuperando, ma evita di fare le ore piccole.