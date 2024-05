Oroscopo Paolo Fox e almanacco di oggi 30 maggio

I segni più fortunati secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le ricorrenze e gli aforismi del giorno 30 maggio.

Oroscopo Ariete: Con Sole, Luna, Marte e Giove in aspetto favorevole, sarà più facile rivalutare o esaltare un amore o un progetto di lavoro che vi sta molto a cuore. È chiaro che molto dipende dall’età anche se le persone meno giovani dell’Ariete, anche in età avanzata, non perdono mai la voglia e il desiderio di rivoluzionare la propria vita o di fare scelte bizzarre. L’unico errore che potreste commettere e fare delle scelte dettate solo dall’istinto, senza ragionare in modo approfondito. Prima di fare una scelta drastica, meglio pensarci 100 volte.

Oroscopo Toro: Giove nel segno ha fatto luce negli angoli bui del vostro rapporto sentimentale, Ormai non avete più voglia di perdere tempo con persone che non lo meritano. Ecco perché questo è rappresenta il momento più adatto per riuscire a ritrovare una certa armonia con voi stessi, anche facendo delle scelte drastiche. Mercurio nel segno vi impone di fare chiarezza anche dal punto di vista lavorativo. Se c’è qualche collaboratore che non si comporta in modo trasparente o leale, è bene farglielo notare o prendere le dovute contromisure.

Oroscopo Gemelli: La Luna contraria renderà questa giornata un po’ inquieta, anche se si tratta solo di una fase transitoria. Magari potrebbero nascere anche delle contrapposizioni nel lavoro. Sarà più facile inciampare in polemiche o discussioni, anche con il partner. Giove è nel vostro spazio zodiacale ma, nonostante ciò, potreste incappare in qualche critica che vi innervosirà parecchio. Non manca però né la creatività né la capacità di essere produttivi nel lavoro, quindi non dovete avere timori.

Oroscopo Cancro: La Luna sarà in buon aspetto per tutto il mese di giugno e a breve ci sarà anche Venere a darvi manforte in amore. Ecco perché si prospetta per voi un mese molto positivo e costruttivo, sotto tanti punti di vista. Secondo l’Oroscopo del giorno, coloro che hanno vissuto un aprile complicato, adesso ritroveranno la voglia di amare o di fare chiarezza nella vostra vita. Se magari state agognando ad un amore impossibile, dovreste cercare di rassegnarvi e di puntare solo su obiettivi concreti e fattibili, altrimenti rischierete di rimanere a bocca asciutta.

Oroscopo Leone: Anche se la stanchezza di maggio non si è esaurita del tutto, in questo inizio di giugno state avvertendo un’aria nuova attorno a voi. Siete più determinati e più risoluti anche nel cercare di risolvere una crisi. Avete accumulato parecchio lavoro o stress, ma dovrete prepararvi a vincere nuove sfide. Maggio è stato un mese molto complicato in cui avete dovuto seminare anche andando incontro a un periodo faticoso e stressante. È in atto nella vostra vita una revisione totale di molte situazioni che non vi stanno più bene.

Oroscopo Vergine: L’inizio di giugno sarà molto complicato per voi, anche perché una persona che in passato ha cercato di provocarvi, adesso potrebbe tornare alla carica. La prima parte di giugno sarà decisamente più complicata, anche per via di una certa ansia che sta dominando la scena. La seconda parte di giugno sarà decisamente molto più facile da affrontare, anche perché riuscirete finalmente a fugare molti dubbi che vi opprimono. Non vedete l’ora che arrivi l’estate per liberarvi di un peso che vi opprime. Cercate di tenere a freno la vostra emotività.

Oroscopo Bilancia: È un periodo di grande rilancio anche Giove, Venere e Sole vi daranno una grossa mano d’aiuto. Cercate di non rimanere ancorati al passato e di liberarvi di dosso quei pesi che vi opprimono e che sono legati ad eventi ormai passati. Serviranno quattrini per compensare un debito anche perché Mercurio è in aspetto negativo. Nel mese di giugno non mancheranno affatto le emozioni e le nuove opportunità, anche per chi sta cercando nuove opportunità sentimentali. Sicuramente il nuovo mese che sta per entrare sarà molto più promettente del mese di maggio.

Oroscopo Scorpione: La Luna nel segno vi aiuterà a fare riflessioni profonde e mirate anche a liberarvi da qualche peso che vi opprime. Secondo l’Oroscopo del giorno, non c’è più il cielo difficile di maggio anche se gli astri di giovedì saranno molto collerici. Sarà più facile entrare in collisione con qualcuno che non ve la racconta giusta o con chi cerca di bloccare i vostri piani. La giornata di venerdì sarà la migliore della settimana, anche perché darà il via al fine settimana che per voi sarà molto rilassante e costruttivo. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco davanti a chi cerca solo di provocarvi.

Oroscopo Sagittario: Con queste stelle non sarà facile gestire soprattutto quei rapporti sentimentali che sono in bilico o che si sono complicati maledettamente negli ultimi mesi. Le opposizioni planetarie dell’ultimo periodo potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza e i vostri nervi. Il fatto di essere governati da Giove vi porterà però a non perdere ottimismo anche in questa fase piuttosto agitata. In un modo o nell’altro, anche quando navigate in brutte acque, avete sempre la forza di trovare la giusta via per risolvere i vostri problemi.

Oroscopo Capricorno: Venere favorevole è già di per sé una bella garanzia, ma anche il sostegno di Mercurio e Saturno vi aiuteranno a togliervi delle belle soddisfazioni. Nel lavoro sarete molto indaffarati e non avrete un attimo di tregua. Ecco perché non state vedendo l’ora che arrivi il fine settimana per potervi riposare un po’. La seconda parte di giugno sarà importante per tagliare i rami secchi della vostra vita o per rivedere quelle collaborazioni che non stanno funzionando. Queste stelle favoriscono soprattutto le imprese familiari o quelle coppie che lavorano insieme.

Oroscopo Acquario: Venere non è più contraria e questo rappresenta sicuramente una buona congiuntura dal punto di vista astrologico. A differenza di quanto accaduto nel recente passato, adesso anche in amore torna il sereno, a meno che il rapporto non sia ormai giunto verso un binario morto. In questo caso sarà meglio parlare in modo chiaro con il vostro partner e, se è il caso, occorre trarne le dovute conseguenze. Se un accordo è in scadenza, sarà importante cercare di rinnovarlo più in fretta possibile per non avere sorprese in futuro.

Oroscopo Pesci: La Luna nel segno vi renderà decisamente molto più coraggiosi e intraprendenti, anche se questo non basterà a superare questa fase piuttosto agitata. Voi siete sempre in grado di saper interpretare cosa hanno nel cuore le persone attraverso semplici gesti o solo guardandoli negli occhi. Magari potrebbe capitarvi in questo periodo di accorgervi che una persona non vi sta raccontando tutta la verità e questo vi inquieta parecchio. Secondo l’Oroscopo del giorno. dovrete cercare di tenere a freno l’orgoglio, perché potrebbe indurvi a fare scelte sbagliate o ad allontanare persone che non lo meritano affatto.

Almanacco del 30 maggio

Santi del giorno:

San Ferdinando III (Re di Leon e di Castiglia)

Santa Giovanna d'Arco (Vergine)

San Restituto di Cagliari (Vescovo e Martire)

Sant’Anastasio di Pavia (Vescovo)

Santa Dinfna (Vergine e Martire)

Santi Canzio, Canziano e Canzianilla (Martiri)

Santi Gavino, Proto e Gianuario (Martiri di Porto Torres)

Proverbio del giorno: Chi gode in gioventù spesso soffre in vecchiaia

Aforisma del giorno: Dio si serve soltanto quando si serve come egli vuole. (S. Pio da Pietrelcina)