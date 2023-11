Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni per la giornata di giovedì di Paolo Fox ci sveleranno in anteprima come andranno le cose, quali saranno i segni fortunati e quali quelli che avranno qualche grana. Ecco il nuovo oroscopo del 9 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: È normale che possa affiorare in questi giorni un po’ di stanchezza dopo alcune imprese faticose che vi hanno portato dei successi importanti. Adesso è importante riposarsi un po’ per ripartire con un nuovo slancio, soprattutto se avete in ballo dei progetti importanti da portare avanti. Le stelle vi consigliano di essere prudenti, soprattutto se sono nati di recente degli attriti con capi o persone che occupano una posizione di potere. Ogni cosa che dite potrebbe essere usata contro di voi, quindi sarà meglio parlare il meno possibile e fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Toro Paolo Fox: I prossimi giorno vi vedranno un po’ agitati per qualche bega familiare che vi sta innervosendo un po’. Forse vi siete sbattuti troppo per aiutare qualcuno in difficoltà e i vostri sforzi non sono stati ripagati. Avete dovuto rinunciare a qualcosa per qualcuno che è stato male, ma non siete stati gratificati per come avreste meritato. È anche una fase di revisione totale anche per quanto concerne i bilanci familiari. Ultimamente avete speso un po’ troppi soldi e adesso state cercando di far quadrare i bilanci. Cercate di mantenere la calma, soprattutto se avete a che fare con persone del Capricorno o della Bilancia.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Inizia una fase migliore per i Gemelli, anche se ultimamente c’è stato qualche piccolo risentimento o qualche discussione con un collega o con qualche familiare. Soprattutto per quanto riguarda i sentimenti potrete godere di una situazione astrologica molto favorevole. Se avete in ballo una situazione di lavoro, questo è il momento giusto per far valere le vostre ragioni. Chi aspetta una riconferma o una risposta ad una vostra richiesta, dovrebbe cercare di muoversi e di non aspettare gli eventi. Il nuovo transito di Venere vi permetterà di riprendere le redini della vostra situazione sentimentale.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Nella seconda parte di novembre avrete una maggiore capacità di azione. Anche dal punto di vista economico la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente, soprattutto se state svolgendo un lavoro autonomo. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete fare molta attenzione a quelle situazioni in sospeso che riguardano l’amore o la famiglia. Non è questo il momento di aspettare, se c’è da chiarire qualcosa sarà meglio farlo subito. La quadratura di Luna e Venere in questi giorni vi porterà una certa ansia che dovrete cercare di tenere sotto controllo.

Oroscopo Leone Paolo Fox: La diplomazia non è il vostro forte in questo periodo. Spesso tendete a giudicare con occhio critico il comportamento degli altri e a censurarlo in maniera cruda e decisa. Questo atteggiamento, alla lunga, potrebbe anche irritare le persone che vi circondano. Un po’ di orgoglio e di egocentrismo può andare bene, ma quando si eccede si rischia di infastidire gli altri. A volte pensate che nessuno possa essere alla vostra altezza. Forse dovreste fare un bagno di umiltà e tornare con i piedi per terra per non rischiare di farvi nemica una persona importante. Marte contrario potrebbe rendervi piuttosto agitati.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Tenuto conto che la prossima settimana vi vedrà in netto calo, questo è il momento di cogliere la palla al balzo soprattutto se siete chiamati a prendere una decisione importante. A volte siete voi i peggiori nemici di voi stessi. Pretendete troppo dagli altri o siete fin troppo esigenti. Questo atteggiamento, alla lunga, rischia di crearvi qualche problema di troppo nelle relazioni con le altre persone. Un nuovo progetto che avete in mente da tempo potrebbe iniziare a muovere i primi passi. Cercate di agire con prudenza rispettando le scadenze e la tabella di marcia.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Vi state avvicinando pian piano ad un periodo molto più sereno sotto tanti punti di vista. Se ottobre è stato un mese di verifiche, novembre sarà un mese di revisione della vostra vita. Potreste riconsiderare alcuni progetti oppure ripartire dall’amore soprattutto se vi siete separati da poco. Questo è il momento giusto per riprendere in mano la vostra vita e ritrovare la voglia di progettare e di fare cose nuove. In amore siete sempre molto risoluti e amate stare in famiglia o crearvi una famiglia tutta vostra soprattutto se avete accanto il partner ideale. Per le coppie che hanno discusso molto, ci sarà anche modo di recuperare un rapporto.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Non sarà facile rimanere sereni in questo periodo un po’ convulso. Forse qualcuno è stato male fisicamente o sono nate delle liti in famiglia che vi hanno tolto un po’ di serenità e di certezze. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete cercare di far quadrare meglio i vostri conti, evitando spese inutili o investimenti azzardati. Il prossimo mese di dicembre riavvicinerà le persone che per lungo tempo sono state lontane. Potrete riscoprire la voglia di amare e il desiderio di stare con gli altri, che ultimamente si è un po’ assopito.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: State pian piano uscendo da quella fase di stanchezza che vi ha attanagliato soprattutto nella seconda parte di ottobre. Adesso avrete stelle sicuramente molto più propizie soprattutto se avete in ballo un progetto ambizioso da portare avanti. Per chi sta cercando l’anima gemella, un incontro occasionale potrebbe aprirvi nuovi ed interessanti scenari dal punto di vista sentimentale. Cercate di valutare con razionalità ogni opportunità sentimentale che vi capiterà, evitando di tuffarvi a capofitto in una storia con una persona che conoscete da poco tempo. Meglio muoversi con prudenza e circospezione.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Alcune persone troppo superficiali spesso vi fanno perdere le staffe. Non apprezzate quelle persone che, soprattutto in ambito lavorativo, agiscono senza pensare commettendo errori marchiani. Alcune questioni importanti dovranno essere rimandate a tempi migliori, ma non dovrete farvene un cruccio. Meglio non affrettare i tempi e fare le cose nella maniera giusta. La Luna contraria vi invita ad agire sempre con prudenza evitando di strafare o di pretendere troppo da voi stessi. Cercate di amministrare con saggezza i vostri risparmi evitando di avventurarvi in investimenti dall’esito incerto.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: In questi giorni siete un po’ agitati a causa di una situazione che si sta complicando maledettamente. Cercate di agire con prudenza e razionalità evitando quelle scelte o quelle decisioni che sono dettate dal puro istinto. I più giovani manifesteranno un grande senso di libertà soprattutto interloquendo con i genitori per rivelare cose che sono state nascoste da lungo tempo. Chi sta cercando una propria dimensione sociale e lavorativa, adesso avrà voglia di cambiare aria o di trasferirsi per coltivare le proprie ambizioni. Cercate di equilibrare entrate e uscite.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: La Luna in opposizione potrebbe frenare o rallentare alcuni progetti che avevate in mente da tempo. Secondo l’oroscopo del giorno questa è una giornata, nel complesso, molto favorevole sotto tanti punti di vista anche se un po’ di ansia potrebbe affiorare. Quando capitano questi momenti è sempre meglio cercare di fermarsi e rimettere ordine alle proprie idee e alle proprie aspirazioni. In fondo per voi la vita è un’esperienza meravigliosa quindi cercate di godervi ogni istante anche quando le cose non sembrano girare per il verso giusto. Il vostro animo poetico e incantato vi aiuterà a prendere con filosofia anche le situazioni avverse che potrebbero capitarvi.