Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Il venerdì è alle porte e in questa giornata, che ci avvicina a un altro meraviglioso weekend, vediamo in anteprima come andranno le cose secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le sue previsioni astrali per questo 8 settembre

Ariete. In questo momento senti di avere la pressione addosso perché hai tante cose da fare e poco tempo a disposizione. Forse, anche a causa di qualche problema di salute, hai accumulato del lavoro arretrato e adesso devi cercare di accelerare per riuscire a recuperare il tempo perduto. Marte in opposizione potrebbe disseminare altri ostacoli nel tuo percorso, ecco perché dovrai fare molta attenzione. La Luna dissonante potrebbe portare qualche tensione nell’ambito del rapporto di coppia o in famiglia, soprattutto nel weekend.

Toro. In questo fine settimana sarà il caso di dedicarsi di più all’amore e al focolare domestico. Fra l’altro, da ottobre, non ci sarà più l’opposizione di Venere e questo darà il via libera all’amore e ai sentimenti. Ci sarà modo di rafforzare l’amore e di liberarsi da tutte quelle zavorre che opprimono la tua vita. In questo momento sei particolarmente preso dal lavoro e dalle questioni pratiche. Va ricordato che già dalle prossime settimane, il tuo segno sarà uno dei grandi protagonisti vincenti dello zodiaco. Ecco perché occorre rimanere ottimisti.

Gemelli. In questo momento dovreste rimettere i sentimenti al primo posto. Soprattutto chi si è separato da poco, avrà ottime chance di incontrare la persona giusta per ripartire e tornare a credere nell’amore. In particolar modo, la giornata di domenica, sarà quella in cui l’amore tornerà prepotentemente protagonista. Anche il lavoro porterà delle belle novità che vi daranno nuovi stimoli. Dovrai però fare attenzione alla dissonanza di Mercurio che potrebbe portare dei malintesi nei rapporti con colleghi o familiari.

Cancro. Secondo l’Oroscopo del giorno l’amore tornerà grande protagonista nel corso del fine settimana. La Luna nel segno porterà un po’ di passionalità e di coinvolgimento in più nel rapporto di coppia. Chi ancora è alla ricerca dell’anima gemella dovrebbe darsi da fare ed evitare di chiudersi in casa. Attenzione a non mettere in contrasto nuove storie sentimentali con quelle già esistenti da tempo. Non è questo il momento di fare il doppio gioco: sarebbe un azzardo che potrebbe costarvi caro.

Leone. In questo momento ti senti molto stanco e stressato perché non hai un attimo di tregua. Soprattutto i nati sotto il segno del Leone che hanno lavorato anche in estate, adesso avranno il bisogno di tirare il fiato e riposarsi un po’. Non ci sarà occasione migliore di questo fine settimana per ricaricare le pile e ritrovare nuova linfa. Dovrai cercare di evitare di riversare in famiglia il tuo nervosismo. Proseguirà anche nel weekend il transito di Venere che ti renderà ancora attraente e magnetico. Molte persone avranno stima di te e del tuo modo di fare.

Vergine. La Luna è in buon aspetto mentre Sole e Mercurio stanno transitando nel tuo segno. Basta questo a darti la prova che sarà per te un weekend molto positivo e costruttivo, sotto tanti punti di vista. È vero che il tuo senso di responsabilità è altissimo e che metti al primo posto il lavoro e le questioni pratiche, ma questo fine settimana sarà fondamentale soprattutto per cercare di ricostruire il tuo rapporto di coppia e per tornare a respirare aria di casa e di famiglia. Dedicati agli affetti più cari e, almeno per qualche giorno, dimentica il lavoro e le responsabilità.

Bilancia. Questo fine settimana metterà a dura prova il tuo rapporto di coppia ma anche le relazioni con amici o parenti. Forse sei un po’ nervoso a causa di qualche conflitto sorto nel lavoro e quindi correrai il rischio di riversare sugli altri le tue frustrazioni. È vero che ci sarà anche chi proverà a provocarti o a stuzzicarti, mettendo a dura prova la tua pazienza. Dovrai essere bravo a dribblare questo tipo di persone, anche per il tuo benessere mentale e fisico.

Scorpione. La Luna favorevole tra venerdì e sabato porterà molte conferme nell’Oroscopo dello Scorpione. È vero che sei un po’ in ansia o in apprensione, forse anche per via di qualche cambiamento che riguarda il lavoro. Hai il timore di non riuscire a fare tutto o di non riuscire a dimostrarti all’altezza. Se devi chiarire qualcosa con un ex partner, sarà meglio farlo tra oggi e domani. In questo momento, soprattutto chi è alla ricerca dell’anima gemella, ha il forte desiderio di rimettersi in gioco e di far tornare a battere il proprio cuore per qualcuno.

Sagittario. La Luna non sarà più opposta in questo fine settimana e quindi anche il tuo nervosismo andrà pian piano scemando. Provieni da una settimana molto intensa che ha messo a dura prova la tenuta nervosa. Adesso avrai modo di rilassarti un po’ di ritrovare il desiderio di emozionarti e di vivere momenti spensierato accanto alle persone che ami. Ci sono molte preoccupazioni, soprattutto per la casa e per alcune spese impreviste. Cerca di essere prudente nei rapporti con gli altri. Non sempre è una buona idea quella di dire schiettamente ciò che pensi.

Capricorno. Nei prossimi mesi il vostro segno sarà uno dei grandi protagonisti dello zodiaco. Vi attende un futuro fatto di grandi successi ma anche di belle soddisfazioni che riguardano la sfera privata. Ma nei prossimi due giorni dovrai fare molta attenzione all’opposizione della Luna che potrebbe giocarti brutti scherzi e far crescere il tuo nervosismo e la tua ansia. Forse ti sei caricato addosso molte responsabilità e adesso avverti addosso una grande pressione.

Acquario. Sei tu che cerchi sempre nuovi cambiamenti anche per vivere nuove emozioni ed avere nuovi stimoli, ma spesso questi cambiamenti finiscono per stressarti parecchio e crearti delle pressioni inaspettate. In amore mancheranno un po’ gli stimoli e ti sentirai un po’ ingabbiato dentro una storia monotona e ripetitiva. Vorresti vivere qualcosa di nuovo o fuggire lontano per iniziare altrove una nuova vita. Giove e Venere dissonanti ti metteranno in guardia dal fare dei gesti istintivi che potrebbero compromettere il rapporto con persone care.

Pesci. L’oroscopo del giorno parla di una bella luna in ottimo aspetto che ti regalerà ottime intuizioni, sia nel lavoro che nella vita pratica. In questo weekend crescerà la voglia di amare e di stare accanto alle persone che ami. Mercurio in opposizione non ti risparmierà polemiche e tensioni in famiglia. Per questo motivo dovrai essere bravo a scansare quelle persone che cercano di tirarti dentro a situazioni che potrebbero farti perdere la pazienza. Nell’ambito del rapporto di coppia ci sarà il desiderio di cambiare le regole, anche perché alcune abitudini non saranno più di tuo gradimento.